Riapre I due Castelli un anno dopo l'incendio

Ha riaperto il ristorante self-service I Due Castelli, in Via della Concia 15 a Castel Guelfo (Bologna). Presenti al taglio del nastro il sindaco Claudio Franceschi e il vicesindaco Anna Venturini del Comune di Castel Guelfo, Stefania Ceretti, vicepresidente Camst group, Marco Placci, direttore generale Gem,os, assieme al consiglio di amministrazione della società I Due Castelli.

Dopo gli ingenti danni dovuti a un incendio scoppiato il 5 luglio 2022, il ristorante, tornato pienamente operativo già dal mese successivo grazie a un intenso lavoro di bonifica che ha coinvolto anche i dipendenti e di messa in sicurezza a cura dello Studio Ghetti Venturini di Faenza, di recente è stato sottoposto a un restyling, sempre per loro mano, per un investimento totale di quasi 800 mila Euro.

Il locale, che ha donato gli arredi dismessi alla cooperativa sociale Cervia Social Food, gestore della mensa per i poveri di Cervia, aperto dal lunedì al venerdì solo all’ora di pranzo con 240 coperti a sedere, oggi si presenta con un’immagine completamente rinnovata. Dai colori agli arredi, infatti, tutto è pensato per offrire una pausa pranzo confortevole in un ambiente che, oltre alla consueta proposta gastronomica di qualità, offrirà ai propri clienti il piacere di un luogo accogliente e familiare.

Nata nel 2003 come self-service aziendale e, in seguito, dotata di cucina centralizzata per rispondere alle esigenze del comprensorio Imolese, I Due Castelli S.r.l., società partecipata al 50% da Camst group e per il restante 50% dalla cooperativa di ristorazione Gemos di Faenza, impiega in totale 65 dipendenti, erogando circa 2.600 pasti al giorno tra aziende convenzionate, scuole e strutture ospedaliere. Il consorzio offre, infatti, un servizio di ristorazione anche per i presidi ospedalieri dell’AUSL di Imola, per l’Istituto di Montecatone Ospedale di Riabilitazione e per le scuole del Comune di Castelguelfo.

“Veder ripartire I Due Castelli è per noi una grande emozione -spiega Laura Pierantoni, direttore Area locale Romagna Camst group e ad de I Due Castelli-. La nostra è stata sin da subito una ripartenza in velocità, perché abbiamo cercato di riattivarci il prima possibile a beneficio sia dei dipendenti che dei clienti, ma è stato anche un grande lavoro di prospettiva. Sin da subito, infatti, abbiamo pensato a una ricostruzione che, oltre a far rinascere l’immagine della struttura, potesse migliorarne ulteriormente il servizio, aumentarne il comfort e ampliarne ancora di più il bacino di utenti. Abbiamo investito tanto in questo progetto e speriamo davvero che il risultato ci porti a essere un punto di riferimento, ancora più di prima, per i cittadini di Imola e non solo.”