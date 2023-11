PepsiCo/2. Lo Stato di New York accusa la multinazionale di danni ambientali

Il procuratore generale di New York Letitia James ha presentato una causa già considerata "storica" contro PepsiCo. L'accusa è di aver danneggiato il pubblico e l'ambiente con le sue confezioni di plastica monouso. L'Ufficio del procuratore generale (OAG) ha scoperto che la plastica monouso prodotta da PepsiCo contribuisce in modo significativo agli alti livelli di inquinamento da plastica lungo il fiume Buffalo, inquinamento che contamina l'acqua potabile e danneggia la fauna selvatica.

L'azione legale sostiene che PepsiCo causa sostanzialmente danni pubblici a Buffalo, non ha avvertito i consumatori dei potenziali rischi per la salute e per l'ambiente delle sue confezioni di plastica monouso e ha ingannato i consumatori e l'opinione pubblica sui suoi sforzi per combattere l'inquinamento da plastica. Con questa azione legale, il procuratore generale James cerca di imporre a PepsiCo di mettere fine alle pratiche che minacciano l'ambiente e il pubblico e di ottenere il risarcimento, le sanzioni civili e la restituzione dei danni inflitti alle comunità e all'ambiente di New York.

"Nessuna azienda è troppo grande per garantire che i suoi prodotti non danneggino l'ambiente e la salute pubblica -spiega il procuratore generale James-. Tutti i newyorkesi hanno il diritto fondamentale all'acqua potabile, ma il confezionamento e il marketing irresponsabile della PepsiCo mettono in pericolo l'approvvigionamento idrico, l'ambiente e la salute pubblica di Buffalo. Nessuno dovrebbe preoccuparsi della presenza di plastica nell'acqua potabile, della spazzatura di plastica che ricopre le rive dei fiumi o dell'inquinamento da plastica che danneggia la fauna selvatica. Non esiterò mai ad affrontare le grandi aziende che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini di New York e del nostro pianeta".

Come sottolinea il comunicato dell'ufficio del procuratore, PepsiCo ha sede nello Stato di New York: fabbrica, produce e confeziona almeno 85 diversi marchi di bevande e 25 marchi di snack che sono prevalentemente contenuti in contenitori di plastica monouso. Gli imballaggi in plastica sono diventati "una forma persistente e pericolosa di inquinamento lungo le rive del fiume Buffalo e nel suo bacino idrografico".

La causa, che abbiamo detto è già stata definita “storica e innovativa”, si basa sui dati di un'indagine del 2022 su tutti i tipi di rifiuti raccolti in 13 siti lungo il fiume Buffalo e i suoi affluenti: dal report è emerso che gli imballaggi in plastica monouso di PepsiCo erano i più significativi. Dei 1.916 rifiuti in plastica raccolti con un marchio identificabile, oltre il 17% era prodotto da PepsiCo. "Gli imballaggi in plastica di PepsiCo superano di gran lunga qualsiasi altra fonte di rifiuti in plastica identificabile lungo il fiume e sono tre volte più abbondanti rispetto al contributo successivo", scrive la procura oggi.

Non solo. Dal 2013 al 2022, circa il 78% dei rifiuti raccolti dai volontari di Buffalo Niagara Waterkeeper nel bacino idrografico del fiume Buffalo era costituito da plastica. "Ogni anno -aggiunge la procura- sono state trovate quantità significative di imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande, tra cui involucri di cibo, bottiglie di plastica e tappi di bottiglia del tipo prodotto da PepsiCo".

“Una volta scaricata nell’ambiente, la plastica monouso comincia rapidamente a rompersi, rilasciando microplastiche nocive -si legge nel comunicato-. Tutti gli abitanti dello stato di New York hanno il diritto di avere acqua pulita -prosegue James, citata nel comunicato-. Il comportamento irresponsabile della PepciCo minaccia l’approvvigionamento idrico di Buffalo, l’ambiente e la salute pubblica”.

Uno studio condotto a livello nazionale dall'organizzazione non governativa Break Free From Plastic ha aggregato 2.125.415 articoli di rifiuti in plastica provenienti da 2.373 raccolte differenziate negli Stati Uniti dal 2018 al 2022. Ebbene, lo studio ha documentato che ogni anno PepsiCo è stato il primo o il secondo produttore di rifiuti di plastica di marca raccolti negli Stati Uniti. Nel fiume Buffalo sono state rinvenute grandi quantità di microplastiche e l'analisi di questi frammenti ha confermato la presenza di microplastiche provenienti da involucri di snack e polimeri del tipo utilizzato nelle bottiglie e nei tappi di plastica per bevande di PepsiCo.