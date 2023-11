Meat sounding: Assica plaude a divieto definitivo

Ieri, 16 novembre 2023, è stato approvato il testo normativo che disciplina l'uso dei nomi carnei su prodotti a base di proteine vegetali, ponendo un freno e un chiaro divieto al fenomeno del meat sounding. Come noto, parliamo di quella pratica ormai diffusa grazie all'abile attività di marketing di talune aziende, per cui prodotti a base vegetale vengono posti in vendita con nomi che richiamano o citano espressamente prodotti a base di carne: "hamburger vegetale", "bresaola di grano", "vegan mortadella" sono solo alcuni esempi di questa anomala prassi di mercato.

"E' bene che il Parlamento abbia approvato tale norma che vieta l'uso di nomi carnei sui prodotti che la carne non la contengono - commenta Davide Calderone, direttore di Assica - si tratta di una conquista culturale e di buon senso per la corretta concorrenza tra operatori del settore alimentare. Ora la norma andrà prontamente attuata per dare concretezza ai giusti principi che contiene".

Il testo approvato infatti prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) per l'individuazione delle denominazioni carnee da non utilizzare su prodotti a base vegetale. La disciplina adottata dall'Italia non è la prima nel panorama mondiale: già Francia e Sud Africa hanno approvato previsioni esplicite in proposito. In sede Ue invece ci furono tentativi passati di disciplinare la materia in maniera analoga a quanto si fece per il latte e i suoi derivati, ma senza che le proposte riuscissero ad approdare a rango normativo. È una distinzione che la maggior parte dei consumatori riterrà probabilmente più legata al buon senso e che forse non avrebbe dovuto nemmeno necessitare un interessamento del Parlamento per la fissazione di regole legislative così puntuali.

Tuttavia, l'intervento si è reso necessario per tutelare la storicità produttiva di un'intera filiera: come esplicitato dai deputati sostenitori dell'iniziativa, “le parole hanno un peso” e in questo caso il peso deriva dalla grande portata di storia, tradizione e manodopera esperta, specializzata, che è coinvolta dalla filiera zootecnica ad ogni livello. Un impatto anche sociale che è molto diverso nelle produzioni plant based e che i promotori della norma ritengono corretto mantenere distinto.

"Ci teniamo a ringraziare particolarmente il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e il presidente della Commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni il cui impegno e attenzione al dossier sono risultati chiave per il successo dell'iniziativa e la soddisfazione dei settori direttamente tutelati dalla norma", dichiara Calderone.

Viceversa, i detrattori della norma hanno sempre sottolineato come le produzioni plant based non siano da penalizzare, perché ampiamente gradite al pubblico dei consumatori, che chiaramente le sa distinguere e scegliere e perché più in linea con i moderni stili di vita e regimi alimentari.

"L'uso corretto dei nomi relativi alla carne non ha nulla a che vedere con la penalizzazione dei prodotti plant based. Sinceramente - prosegue Calderone – non capiamo perché i prodotti cosiddetti plant based, che ci tengono tanto a distinguersi comunicando di posizionarsi su un livello superiore alla carne per dieta, valori nutrizionali, persino impatto ambientale, finiscano sempre per proporsi al pubblico con i nomi dei prodotti da cui prendono le distanze. In molti casi questi prodotti vegetali rappresentano espressione di forte innovazione nel settore del food, ma riteniamo ingiustificato e inspiegabile che tali prodotti a base vegetale continuino a sfruttare la rinomanza e la reputazione di prodotti carnei che tentano di imitare nell'aspetto. Siamo lieti che questa norma, finalmente, faccia chiarezza su cosa è corretto comunicare e cosa no".

"Ora il nostro obiettivo è andare in Europa per chiedere che anche l'Ue si doti di una disciplina sulla materia, in maniera analoga a quanto già avvenuto per il settore del latte”, prosegue il direttore di Assica. “Le norme sul food devono essere comuni in tutto il mercato unico. Non si tratta di una guerra ai prodotti di origine vegetale, lo ripeto, ma di una battaglia a difesa di una filiera di cui gli stessi che cercano di evidenziarne i limiti da un lato, dall'altro tentano però di accaparrarsene i pregi, evocando nel consumatore l'insostituibile apporto nutrizionale, la tradizionalità cultural-gastronomica e la professionalità peculiare di un settore dalla storia secolare, appunto quello della lavorazione delle carni".

"Auspichiamo – ha concluso Calderone - che l'impegno del Governo possa esprimersi con altrettanta forza nelle attività di eradicazione della Psa, malattia veterinaria che da gennaio 2022 affligge il comparto suinicolo di base al quale, anche in legge di bilancio, speriamo possano essere dedicate adeguate risorse per sostegno, tutela e valorizzazione continua".