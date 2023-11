Glifosato: Ue rinnova autorizzazione per i prossimi 10 anni

Gli Stati membri dell'Unione Europea non hanno raggiunto la maggioranza qualificata necessaria per rinnovare o respingere l’approvazione del glifosato durante una votazione presso il comitato di appello. Tale esito fa seguito a una precedente votazione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (Scopaff) dello scorso 13 ottobre, in cui era ugualmente mancata la maggioranza per approvare o rigettare la proposta (leggo notizia EFA News).

In linea con la legislazione dell’Ue e in assenza della maggioranza richiesta in entrambe le direzioni, la Commissione è ora obbligata ad adottare una decisione prima del 15 dicembre 2023, data in cui scade l’attuale periodo di approvazione. La Commissione - sulla base di valutazioni approfondite sulla sicurezza effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), insieme agli Stati membri dell'Ue - procederà ora al rinnovo dell'approvazione del glifosato per un periodo di dieci anni, soggetto a determinate nuove condizioni e restrizioni. Le restrizioni includono il divieto dell’uso pre-raccolta come essiccante e la necessità di determinate misure per proteggere gli organismi non bersaglio.

Gli Stati membri sono responsabili dell'autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato e continuano a poter limitarne l'uso a livello nazionale e regionale se lo ritengono necessario sulla base dell'esito delle valutazioni del rischio, in particolare tenendo conto della necessità di proteggere biodiversità.