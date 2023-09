Glifosato. Commissione Ue propone proroga per i prossimi dieci anni

La Commissione europea ha proposto l'estensione dell'utilizzo del glifosato per i prossimi dieci anni. Nel 2015 l'Agenzia per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha concluso che il glifosato è probabilmente cancerogeno per l'uomo. Asserzione ben diversa rispetto a quanto affermato, ad esempio, dall''Agenzia statunitense per la tutela dell'ambiente (Epa) e dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, classificano la sostanza come non cancerogena.

La Bayer, che produce il diserbante Roundup (di cui il glifosato è principio attivo), sostiene che decenni di studi confermerebbero la non nocività della sostanza, peraltro utilizzata dagli agricoltori per decenni. Bayer ha acquisito Roundup per 63 miliardi di dollari da Monsanto nel 2018 e da allora ha speso miliardi di dollari per una serie di cause legali negli Stati Uniti. Oggetto della controversia: la possibile cancerogeneità del prodotto.

La proposta della Commissione sarà sottoposta ai voti dei 27 membri dell'Unione europea il prossimo 13 ottobre: è prevista una maggioranza qualificata di 15 Paesi, in rappresentanza di almeno il 65% della popolazione della regione, necessaria per sostenere o bloccare la proposta. In un rapporto pubblicato a luglio, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) aveva affermato di non aver individuato "aree critiche di preoccupazione" tali da impedire il rinnovo dell'approvazione (leggi notizia EFA News).

Bayer afferma di aver accolto con favore la proposta della Commissione e che la decisione dei membri dell'Ue dovrebbe basarsi sulle conclusioni scientifiche delle autorità competenti, come l'Efsa, portando al rinnovo dell'approvazione.

Il gruppo Pesticide Action Network Europe, al contrario, sostiene che le valutazioni riguardo alla sicurezza del prodotto destano serie preoccupazioni, mentre i sondaggi condotti in sei Paesi dell'Ue dimostrano che i cittadini non sono favorevoli all'estensione dell'approvazione.