Tacchino: seconda carne bianca più consumata dopo il pollo

Torna il 23 novembre il Thanksgiving Day o “Giorno del Ringraziamento”, festa a stelle e strisce per eccellenza che apre la stagione del Natale: con il tacchino ripieno in tavola, ogni quarto giovedì di novembre si ricorda la celebrazione dei Padri Pellegrini a Plymouth del 1621 che ringraziavano del raccolto e della vicinanza ai propri cari. Una ricorrenza che – come Halloween e il Black Friday – è diventata una realtà anche in Italia: numerose le cene a tema organizzate da Nord a Sud del Paese con il classico "Turkey" da abbinare a salsa ai mirtilli, salsa gravy, e a contorni come purè di patate, il più gettonato dagli americani nel 2023 secondo l’indagine State of the Sides 2023.

Quella per il tacchino è infatti una passione anche italiana: con un consumo di 3,5 kg a testa nel 2022 è la seconda carne bianca più consumata dopo il pollo, secondo i dati Unaitalia, l’associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale.Attorno alla festività, tante curiosità: dalla parata simbolo di Macy’s al celebre “Jingle bells”, il brano composto proprio per il Giorno del Ringraziamento da James Pierpoint e originariamente chiamato One horse open Sleigh; dalle varianti della ricetta del tacchino ripieno, che cambiano in base alla geografia statunitense, all’origine della festività, promossa dalla scrittrice e attivista Sarah Josepha Hale fin dal 1846 e ufficializzata da Abramo Lincoln solo nel 1863.

Per chi non ama (o non ha voglia) di cucinare, c’è l’imbarazzo della scelta, tra proposte gourmet e più classiche: a Roma si va dal menu speciale del Rome Cavalieri Hilton, con il tacchino fumé, farro con mele, noci pecan, salsa di mirtilli rossi e a quello della tradizione, alla Bakery House (che organizza anche take away), dal ViVi Bistrot – Le Serre e a ViVi – Piazza Navona. A Milano Erba Brusca organizza il tradizionale Thanksgiving sul Naviglio Pavese con tanto di menu a tema, mentre al Mercato Centrale da Joe’s American il venerdì si può partecipare a una masterclass BBQ con i segreti sulla farcitura del tacchino. A Firenze tappa immancabile è invece l’Hard Rock Cafè, dove assaggiare piatti tradizionali con il sottofondo di musica live. In provincia di Caserta Il Giardino delle Zucche nel weekend del 25-26 novembre abbina al classico pranzo attività ricreative dedicate alla gratitudine.

Grazie alle sue virtù nutrizionali, la carne di tacchino è un perfetto alleato per la salute e il benessere fisico ad ogni età (bambini, adulti e anziani) e per qualsiasi stile di vita, sportivi compresi, nell’ambito di un regime alimentare e di uno stile di vita equilibrati. Se le carni in generale vengono identificate come fonti di grassi, soprattutto saturi, le carni bianche, come quelle di tacchino, contengono quantità rilevanti di grassi polinsaturi essenziali, come gli omega-6 e omega-3. Sono, inoltre, fonte di vitamine come quelle del gruppo B e niacina, e forniscono buone quantità di ferro e minerali, come lo zinco. Rispetto al contenuto in proteine, le carni di pollo e tacchino hanno valori del tutto simili a quelli delle altre carni: 100 g di petto di pollo e fesa di tacchino ne contengono circa 23-24 gr, coprendo circa il 40% della quantità totale di proteine raccomandate giornalmente per un adulto. Le carni bianche sono tenere, nutrienti e digeribili grazie alla ridotta presenza di tessuto connettivo ed il diametro ridotto delle sue fibre.