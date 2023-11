Povertà: per uscirne il lavoro non basta

Appuntamento sabato 25 novembre a Milano

Il fenomeno dei lavoratori poveri è un tema sempre più pressante nella nostra società, come evidenziato dal rapporto pubblicato dalla Caritas lo scorso 17 novembre che mostra un fenomeno in crescita al punto da rappresentare una vera e propria emergenza arrivata a coinvolgere 2,7 milioni di persone, pari all’11,7% degli occupati. Se il lavoro non manca, sono infatti troppe le situazioni in cui questo non riesce a garantire alle persone un tenore di vita dignitoso.

Il Ristorante Solidale Ruben è un osservatorio privilegiato sul fenomeno delle nuove povertà che da nove anni permette di esaminare le trasformazioni delle condizioni socio-economiche in atto nella nostra società e in particolare di Milano, rispondendo anche alla domanda di aiuto di cui i commensali sono portatori.

Dei recenti processi di impoverimento si discute a #cisiamo9, nona edizione dell’ormai tradizionale momento di incontro organizzato dalla Fondazione Ernesto Pellegrini onlus in collaborazione con l’Associazione Volontari di Ruben dal titolo: "Working Poor: se lavorare non basta per uscire dalla povertà".

L'appuntamento è per sabato 25 novembre, alle ore 10.00, presso il Ristorante Ruben, in via Gonin 52, a Milano. Dopo i saluti di Ernesto Pellegrini, sono previsti i seguenti interventi: monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano; Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo; Giuseppe Orsi, consigliere, Fondazione Ernesto Pellegrini onlus. Alla tavola rotonda “Working poor: come cambia la prospettiva per i soggetti coinvolti”, parteciperanno: Davide Benassi, Prof. Sociologia del lavoro-Bicocca Mariagrazia Campese, presidente Spazio Aperto e Servizi; Maria Pia Garavaglia, docente e presidente Amici Sacra Famiglia; Luciano Gualzetti, direttore Caritas Ambrosiana; Monica Villa, Area servizi alla persona Fondazione Cariplo. A moderare l'incontro sarà Christian Uccellatore, direttore Fondazione Pellegrini.