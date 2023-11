Granchio blu, non si butta via niente, nemmeno il guscio

Il granchio blu da predatore delle lagune è passato a piatto prelibato e adesso diventa come il maiale: di lui non si butta via niente. Dal suo guscio, infatti, si stanno già ottenendo prodotti di altissima gamma e di diffuso utilizzo come pellicole, cerotti, smalti per unghie, film per il settore medicale e non solo. A rivelarlo è il team di ricerca dell'Università Ca' Foscari di Venezia composto da Claudia Crestini, professoressa di chimica generale e inorganica, Matteo Gigli, professore di fondamenti chimici delle tecnologie e da Daniele Massari del Dipartimento di scienze molecolari dell’ateneo veneziano.

Al centro dei processi di trasformazione c’è la chitina e la sua capacità di essere trasformata in materiali intelligenti con proprietà funzionali utili in diversi campi, dalla biomedicina al packaging, dal restauro alla conservazione di materiale scrittorio. La chitina è uno dei biopolimeri più abbondanti in natura, in quanto componente fondamentale dell’esoscheletro di insetti e crostacei come, appunto, il granchio blu. Risulta uno scarto importante dell’industria ittica, specialmente quella legata alla lavorazione di granchi e gamberetti, da cui la stessa chitina può essere facilmente isolata.

Dal punto di vista chimico, tra l’altro, la chitina è un polisaccaride costituito da unità di glucosio contenenti funzionalità ammidiche, e risulta biocompatibile. Il guscio di questo granchio è incredibilmente ricco di questa preziosissima chitina: ecco perché il lavoro che stanno conducendo i ricercatori di Ca’ Foscari sta concentrando i propri sforzi sull’isolamento della chitina da questi gusci, trasformando la crisi causata dall’invasione del granchio in un’opportunità scientifica, tecnologica ed economica.