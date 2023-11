Plasmon: Lollobrigida visita stabilimento di Latina

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha visitato oggi lo storico stabilimento Plasmon di Latina, iconico marchio italiano, parte dell’azienda globale alimentare Kraft Heinz. Il plant di Latina ospita i processi produttivi dedicati agli alimenti per l’infanzia: dai famosi biscotti fino agli omogeneizzati e agli snack per i più piccoli. Nello stabilimento lavorano circa 300 dipendenti, per una produzione annua di 200 milioni di vasetti di omogeneizzati e di 1,8 miliardi di biscotti.

L’incontro è stato l’occasione per portare all’attenzione del ministro le numerose iniziative intraprese da Plasmon, che pur risentendo del vertiginoso calo delle nascite nel nostro Paese, non ha rinunciato negli ultimi anni a sostenere la Filiera agroalimentare italiana, in linea con gli indirizzi del dicastero, ma anche a sostegno di una corretta alimentazione, soprattutto dei più piccoli. Nell’ultimo anno, infatti, gli acquisti di materia prima nazionale effettuati da Plasmon – carne, frutta, verdure, cereali, latte, pesce e olio – hanno raggiunto il record di 25.050 tonnellate (+10% rispetto all’anno precedente).

Inoltre, l’azienda – condividendo le cautele del Ministero rispetto alla sicurezza alimentare dei cibi sintetici sulla tavola del bambino, e sposando le posizioni delle Società Scientifiche in materia – ha sostenuto il manifesto del Masaf, favorendo l’adesione ufficiale, da parte della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (Fimp), alla petizione di Coldiretti e Filiera Italia contro la diffusione degli alimenti prodotti in laboratorio.

“È fondamentale che i bambini abbiano un cibo di qualità, perché le nuove generazioni sono il futuro della nostra Nazione. Un cibo che deve rispettare anche i parametri della sostenibilità, perché anche questo è determinante per la loro crescita. Ringrazio Plasmon per le campagne di sensibilizzazione e l’impegno volto a valorizzare i prodotti della filiera italiana nell’alimentazione per l’infanzia”, ha dichiarato il ministro Lollobrigida.



Con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo propulsivo, non soltanto del sistema produttivo nazionale, ma anche all’interno del tessuto sociale del Paese, negli ultimi anni Plasmon, insieme alle Istituzioni, a Filiera Italia e a Coldiretti, ha portato avanti molteplici azioni, a partire dal sostegno alla genitorialità dei dipendenti (leggi notizia EFA News). Tra le altre attività in ambito sociale, vi è la costante partecipazione da parte di Plasmon ai bandi pubblici indetti da Agea, per il sostegno alle famiglie indigenti attraverso l’erogazione di alimenti per bambini da Filiera Italiana, e infine la regolare collaborazione con Banco Alimentare, che proprio negli scorsi giorni ha organizzato la “Giornata nazionale della colletta alimentare”, con l’obiettivo di recuperare le eccedenze di cibo.

Ad accompagnare il Ministro in visita presso lo stabilimento di Latina, il direttore dello stabilimento Pasquale Califano; l’amministratore delegato di The Kraft Heinz Company-Plasmon, Guido Luzzana; la responsabile legale Angela Lomuscio, e il responsabile dei Rapporti istituzionali Luigi Cimmino Caserta (ascolta videointervista EFA News). "Il Gruppo Kraft Heinz conferma il proprio interesse a investire in Italia attraverso lo storico stabilimento Plasmon di Latina, che rappresentata un’eccellenza italiana nel mondo. Siamo grati al ministro Lollobrigida che, con la sua presenza, rafforza le ragioni del nostro impegno in Italia e ci incoraggia a proseguire sulla strada della qualità e della sicurezza - ha dichiarato Cimmino Caserta -. Rendere i nostri prodotti accessibili anche alle famiglie più in difficoltà, implementare processi produttivi attenti alla salvaguardia dell’ambiente e promuovere l’educazione alimentare e la dieta mediterranea sono i driver della nostra mission aziendale".