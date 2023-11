Hospitality 2024 all'insegna dell'inclusività

Il settore dell’ospitalità è un’industria fatta di persone per tutte le persone. Offrire esperienze accessibili, sostenibili e inclusive e di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di ognuno rappresenta una sfida e una mission per gli operatori dell’accoglienza, al centro della prossima edizione di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia del settore Ho.Re.Ca.. La manifestazione, in programma al quartiere fieristico di Riva del Garda dal 5 all’8 febbraio 2024, prosegue infatti, grazie a nuovi accordi e collaborazioni, lo stimolante progetto iniziato lo scorso anno. L’offerta si arricchisce con percorsi esperienziali e immersivi, esempi concreti di progettazione inclusiva, oltre ad attività formative ad hoc per trasformare le esigenze del turismo accessibile in progetti realizzabili e gestibili dagli operatori, per affiancarli nello sviluppo del proprio business.

Dopo l’accordo con Village for All – V4A, siglato lo scorso anno, Hospitality raddoppia l’attenzione all’ospitalità accessibile con la partnership con Lombardini22, gruppo leader nello scenario italiano dell'architettura e dell'ingegneria che punta a creare valore e generare fiducia nei progetti in cui è coinvolta per stimolare la crescita e lo sviluppo di tutta la filiera”.

“A Hospitality 2024 realizzeremo un’ampia area dedicata all’ospitalità accessibile che si chiamerà di ognuno, un progetto pluriennale insieme a Village for All e Lombardini22 in cui vogliamo raccontare il design per tutti destinato all’industria alberghiera ed extra alberghiera", spiega Alessandra Albarelli, direttore generale Riva del Garda Fierecongressi. "Vogliamo raccontare il design per tutti destinato all’industria alberghiera ed extra alberghiera. Uno spazio dove sarà possibile sperimentare altri modi di interpretare l’accoglienza, con idee e suggestioni per ripensare gli spazi delle strutture ricettive e rispondere alle esigenze di un importante segmento di mercato".

“Nelle prossime edizioni, Hospitality continuerà a sviluppare il suo percorso sull’accoglienza inclusiva e accessibile di altri spazi, come ad esempio camera, bagno, spa e centro benessere, sala colazione e ristorante, dando evidenza di come si possa rispondere alle diverse necessità, integrando il concetto del bello e del funzionale in un’unica esperienza", evidenzia Cristian Catania, architetto di Lombardini22.



“I nostri 16 anni di attività – racconta Roberto Vitali, amministratore e cofondatore di Village for all - V4A – ci hanno anche dimostrato che dove le persone con disabilità possono andare in vacanza, possono anche lavorare. Quindi, offrire ospitalità accessibile significa coniugare la responsabilità sociale con il business, grazie a un unico prodotto turistico non ghettizzante, di grande valore estetico e sociale concreto. Come ci piace ribadire: stesso luogo, stesso prezzo, più ospiti!”.

A supporto dell’area di ognuno e proprio per incrementare la cultura dell’inclusione non mancheranno le attività formative dedicate agli operatori e alle persone che lavorano nel settore dell’ospitalità.

“Quando parliamo di accessibilità e inclusione non dobbiamo pensare solo alle persone con disabilità motorie, visive e uditive ma anche a senior, famiglie con bambini piccoli, senza dimenticare chi ha esigenze alimentari specifiche. Per poter offrire un’accoglienza accessibile a 360 gradi è necessario realizzare interventi su tutta la destinazione turistica con azioni che vanno oltre il rispetto delle norme", commenta Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality.

A Hospitality il tema dell’accessibilità sarà trasversale e oltre che nell’area di ognuno sarà affrontato anche nel padiglione Outdoor Boom dedicato al turismo en plein air, nei numerosi appuntamenti formativi e con i percorsi tematici dedicati alle diverse necessità e abitudini alimentari.