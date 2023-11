Despar /2. Inaugurato Eurospar a Cremona

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l'Emilia-Romagna e la Lombardia, ha inaugurato oggi a Cremona il nuovo Eurospar situato in Via del Giordano - angolo Via Mosa, un punto vendita moderno che mette al centro la qualità, la convenienza e il servizio al cliente.

All’inaugurazione del nuovo Eurospar erano presenti i vertici aziendali di Aspiag Service s.r.l., le istituzioni locali e le associazioni del territorio che l’azienda ha scelto di sostenere.

La nuova apertura nasce dall’iniziativa pubblico-privata di recupero dell’ex-Snum, un’area dismessa nel cuore della città tornata a nuova vita attraverso la realizzazione di un negozio di prossimità a servizio della cittadinanza. I lavori di riqualificazione dell’area hanno inoltre permesso, con la supervisione e approvazione della Soprintendenza dei Beni culturali, il restauro e la valorizzazione delle mura antiche che vengono così restituite e aperte alla città.

Il nuovo negozio contribuirà a creare nuova occupazione sul territorio: sono infatti 41 i collaboratori impiegati nel punto vendita, di cui 40 neoassunti, la maggior parte dei quali proviene da Cremona o da zone limitrofe. Molti di questi sono stati scelti grazie alle candidature presentate durante la campagna di selezione del personale che Aspiag Service Despar ha promosso nel mese di maggio scorso, attraverso uno speciale truck posizionato in città che ha permesso al marchio dell’abete di farsi conoscere e ricevere le candidature dei futuri collaboratori.

Il punto vendita sarà inoltre il cuore e simbolo dell’impegno sociale che Aspiag Service Despar mette in campo nei territori in cui si inserisce: l’azienda sta infatti attivando collaborazioni per supportare realtà sportive e associazioni caritatevoli di Cremona e provincia, in linea con la strategia di sviluppo del marchio dell’Abete che mette al centro la promozione e il supporto di iniziative di carattere sociale per contribuire a far crescere i territori nei quali si inserisce.

Sviluppato su una superficie di vendita di 1451 mq, il nuovo Eurospar di Cremona si presenta al pubblico con un layout che punta al miglioramento dell’esperienza d’acquisto del cliente e a un’attenzione crescente alla sostenibilità. Ogni reparto è caratterizzato da una nuova grafica di identificazione, con l’inserimento di monitor per offerte commerciali e una comunicazione interattiva a favore dei clienti.

Nella progettazione del punto vendita, grande attenzione è stata riservata anche alle sostenibilità: gli spazi infatti sono stati realizzati utilizzando soluzioni a basso impatto ambientale con tecnologie e impianti di ultima generazione quali banchi frigo senza emissione di sostanze inquinanti e con chiusura a porta per ridurre lo spreco energetico, l’utilizzo di illuminazione con led a basso consumo, un impianto di climatizzazione in pompa di calore di dimensioni più ridotte grazie alla scelta di installare un sistema di recupero del calore prodotto dall’impianto frigo alimentare per la produzione dell’acqua sanitaria.

Segno distintivo del nuovo negozio è l’attenzione all’offerta e alla qualità del servizio per il cliente, puntando sulla scelta del banco servito per il reparto gastronomia, macelleria e pescheria. A questo si aggiungono il reparto panetteria con banco pizza, il reparto ortofrutta, il reparto bibite con l’ampia esposizione di vini e birre, oltre all’area dedicata ai prodotti freschi e freschissimi dove Aspiag Service vuole continuare a inserire nuove referenze per fidelizzare il cliente con un assortimento sempre più ampio e conveniente.

Da sempre al centro della ricerca e dell’attenzione di Aspiag Service Despar, anche il nuovo punto vendita intende valorizzare le produzioni tipiche locali, attraverso la creazione di spazi ad hoc dedicati al marchio “Sapori del Territorio” con cui l’azienda intende promuovere le filiere locali e far conoscere i molti produttori dell’area lombarda, tra cui l’azienda Bussolano Zucchi e il Salumificio Santini.

“La nuova apertura di Cremona, frutto di un’importante sinergia tra pubblico e privato, – ha commentato Patrizia Pituelli, direttore vendite canale Despar ed Eurospar di Aspiag Service Despar – è per noi motivo di grande orgoglio. Il nuovo Eurospar contribuirà a creare sviluppo occupazionale mettendo al centro le competenze e la professionalità dei nostri collaboratori che rappresentano gli ambassador dei nostri valori e che nei mesi scorsi abbiamo formato con percorsi specifici nell’ottica di offrire un servizio sempre migliore alla clientela che ci sceglie, per istaurare un rapporto di fiducia con tutte quelle persone che decideranno di affidarsi a noi per la loro spesa quotidiana. Questo punto vendita racchiude in sé tutti i tratti che caratterizzano le direttrici di sviluppo della rete: vicinanza al territorio, innovazione, sostenibilità. Una scelta in linea con l’impegno del marchio dell’Abete di offrire un’esperienza di spesa facile, veloce e intuitiva, valorizzando la qualità le eccellenze locali e la qualità, senza rinunciare alla convenienza”.