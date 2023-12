Sanpellegrino, omaggio al Natale

Quest’anno le Bibite Sanpellegrino, ambasciatrici della sobrietà all’Italiana, celebrano il Natale con un cocktail che richiama il sapore tipico delle feste. Ad accompagnare Ginger Beer Sanpellegrino, un’acqua al sedano – in inglese “celery” – che conferisce ancora più freschezza e leggerezza.

Non è Natale senza aperitivi, pranzi e cene di un certo spessore e non è Natale senza tutti quei sapori e profumi tipici che lo contraddistinguono: cannella, zenzero, vaniglia, mandorle, arance, uvette. Tuttavia, esistono anche alcuni ingredienti a cui non viene reso il giusto onore: tra questi c’è il sedano, utilizzato per preparare il cocktail analcolico Celerybration, che rende omaggio alle festività. Il nome è infatti un gioco di parole che strizza l’occhio alla celebrazione della festa ma anche a questo ingrediente, che nel drink viene sapientemente mixato in un equilibrio di sapori e freschezza con Ginger Beer Sanpellegrino.

Celerybration è il cocktail analcolico ideato e realizzato dalla bar manager del locale Gucci Giardino 25 di Firenze, Martina Bonci, che abbraccia appieno i valori della sobrietà all’italiana, la tendenza arrivata da oltreoceano di chi sceglie proprio la sobrietà come stile di vita. Il drink analcolico – parte della drink list di Giardino - si inserisce anche nell’esclusiva selezione “sobria” delle Bibite Sanpellegrino, una selezione di cocktail ideata per godersi ogni occasione, senza il consumo di alcol.

Questo cocktail vuole essere una celebrazione delle feste, in particolare del periodo natalizio: il momento dell’anno in cui si passa da una cena ad un brindisi, ci si immerge nei festeggiamenti e si perde la concezione dello spazio e del tempo. Il Celerybration nasce, quindi, come cocktail ideale da sorseggiare tra una tavolata e l’altra: un drink fresco, leggero ed immediato, perfetto per questa atmosfera di gioia. La sua natura analcolica lo rende adatto a tutti i palati, cosicché ognuno possa avere la possibilità di brindare in modo gustoso e divertente. Nel cocktail analcolico Celerybration le note speziate e piccanti di Ginger Beer Sanpellegrino si combinano in un perfetto equilibrio con il fragrante gusto aromatico dell’analcolico Seedlip Garden. Ad aggiungere poi un tocco di freschezza al drink ci sono, appunto, l’acqua di sedano ed il limone, entrambi ingredienti che rendono il cocktail leggero e adatto ad accompagnare i pasti natalizi.

Per realizzare il Celerybration è necessario preparare per prima cosa l’acqua di sedano, ricavata pulendo i gambi di sedano e frullandoli insieme all’acqua e al ghiaccio. Successivamente, bisognerà concentrarsi sulla preparazione dello sciroppo di polline, ottenuto unendo in una pentola zucchero ed acqua e coprendo a seguire la superficie della stessa con il polline, cuocendo a fuoco basso. Dopo aver filtrato il risultato, basterà lasciarlo riposare una notte. A questo punto, occorrerà versare nello shaker lo sciroppo di polline, il succo di limone, l’acqua di sedano ed aggiungere Seedlip Garden: dopo aver shakerato una prima volta con del ghiaccio, bisognerà rimuoverlo e shakerare una seconda volta per poter creare la spuma. A questo punto, versare il composto nel bicchiere ed unirlo al Ginger Beer Sanpellegrino per completare il cocktail. Come tocco finale, la bar manager consiglia di guarnire il Celerybration con una foglia di sedano per dare al drink un’ulteriore nota di vivacità. Grazie al nuovo cocktail analcolico Celerybration è dunque possibile godersi i momenti di festa all’insegna del cibo, affiancando alle pietanze natalizie una ventata di freschezza e leggerezza, sempre senza rinunciare alla sobrietà.

***

Cocktail Celerybration

Ingredienti

- 50 ml Seedlip Garden

- 22.5 ml sciroppo polline

- 30 ml succo limone

- 45 ml acqua di sedano

- Top Ginger Beer Sanpellegrino

Garnish: foglia di sedano

Metodo: Shake

Preparazione acqua di sedano: Pulire 10 gambi di sedano togliendo gli scarti, tagliare in quadratini, frullare con 200 ml di acqua e 350 gr di ghiaccio, filtrare con filtro chinoise e imbottigliare.

Preparazione sciroppo di polline: Unire in una pentola 700 gr di zucchero con 400 ml di acqua, mescolare molto bene, coprire la superficie della pentola con polline granulato e cuocere a fuoco lento (nel caso di piastra a induzione potenza 2) fino a ebollizione, lasciare sul fuoco per altri 2 minuti, filtrare con filtro chinoise e lasciare riposare una notte.

Preparazione Celerybration: Versare nel tin piccolo dello shaker lo sciroppo di polline, il succo di limone, l’acqua di sedano e Seedlip. Shakerare per 15 sec con del ghiaccio. Aprire, pulire e dare una seconda shakerata senza ghiaccio per creare un po' di spuma. Versare nel bicchiere e finire con Ginger Beer Sanpellegrino.

