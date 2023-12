7,7 milioni alle imprese liguri per perdite da guerra

Salgono fino a 30 mila Euro i rimborsi per le micro, piccole e medie imprese che presenteranno domanda a "Safe", il bando da 7,7 milioni di euro, a valere sulle risorse Por Fesr 2014-2020, con cui Regione Liguria intende mitigare gli extra-costi energetici (energia e/o gas) derivanti dal conflitto russo-ucraino nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023.

Potranno presentare la propria candidatura quelle imprese che hanno registrato in tale periodo un incremento maggiore o uguale al 10% dei costi energetici nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.

A seconda dell'incremento registrato, verrà concessa l'agevolazione regionale sotto forma di contributo a fondo perduto in de minimis: fino a 5 mila Euro per le attività che hanno subito fino a 30 mila Euro di incremento, 30 mila Euro per i beneficiari che hanno accertato un rincaro pari o superiore ai 30 mila Euro.

Le domande, che dovranno essere corredate da foglio di calcolo attestante i valori mensili dei costi e dei consumi energetici, saranno presentabili sulla piattaforma 'Bandi On Line' di Filse a partire dall'11 dicembre e rimarranno aperte fino al 15 dicembre, salvo esaurimento fondi. Gli interessati potranno iniziare a compilare la domanda dal 6 dicembre, giorno dell'apertura della modalità offline della misura. I contributi saranno corrisposti da Filse entro il 31 dicembre 2023.

“Il bando dà un aiuto concreto alle piccole e medie imprese che in questi anni hanno dovuto affrontare il caro prezzi dell’energia scatenato dal conflitto in Ucraina -spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti-. Utilizzare fondi europei per rimborsare parte degli extra costi affrontati dalle aziende, come è già stato fatto ad esempio per i danni causati dall’emergenza covid, è un modo razionale ed efficiente per contribuire a mitigare gli effetti sul territorio di crisi internazionali che hanno messo a dura prova molte realtà imprenditoriali, in Liguria e non solo”.

"Per garantire i fabbisogni di liquidità derivanti dall'incremento dei costi energetici sostenuti dalle nostre micro, piccole e medie imprese -aggiunge l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana-, andremo ad attivare un nuovo strumento economico a sostegno di quelle attività che, in conseguenza del conflitto russo-ucraino, sono state maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia e del gas".

"In particolare -prosegue Piana-, con i residui della programmazione Fesr 2014-2020, rimborseremo parte di quegli incrementi con importi che possono raggiungere in alcuni casi 30 mila Euro. Un'iniezione importante di liquidità che testimonia la volontà dell'amministrazione regionale di sostenere il tessuto economico ligure, che ha saputo resistere in questi anni di difficoltà congiunturali".