Nestlé investe 1,2 miliardi di dollari in Brasile

Nuovo ciclo di investimenti per Nestlé che dà priorità alla crescita del business, alla trasformazione del portafoglio e alle nuove tecnologie. Gli investimenti saranno concentrati in Brasile e supereranno i 6 miliardi di reais (1,2 miliardi di dollari) tra quest'anno e la fine del 2025. I fondi saranno destinati principalmente alla crescita del business, alle nuove tecnologie del settore, all'espansione delle unità produttive, alla trasformazione del portafoglio e all'avanzamento dell'agenda della sostenibilità: saranno anche diretti alla costruzione della nuova unità Nestlé Purina nel sud del Paese.

"Siamo il terzo mercato mondiale per Nestlé e l'ulteriore accelerazione del nostro business si basa su robusti investimenti su diversi fronti: dall'espansione e dalle nuove tecnologie negli stabilimenti e nelle catene di fornitura, alle nuove pratiche di agricoltura rigenerativa e a un portafoglio sempre più ampio e diversificato, sempre incentrato su soluzioni che portano salute, nutrizione e benessere dal concepimento all'invecchiamento sano", spiega Marcelo Melchior, ceo di Nestlé Brasile.

Tra le categorie in primo piano per quanto riguarda gli investimenti, c'è l'area cioccolato e biscotti, con l'implementazione di linee di produzione, tecnologie e nuovi prodotti. Per il 2024, Nestlé inaugurerà una nuova linea di KitKat nello stabilimento di Caçapava (nello Stato di San Paolo), dove si trova già la più grande produzione di cioccolato dell'America Latina. Entro il 2028, si prevede un'ulteriore espansione del parco industriale, con un totale di sei linee esclusive nell'unità all'interno di San Paolo. L'anno scorso è stata inaugurata a Caçapava una linea esclusiva incentrata sulla personalizzazione, la creazione di nuovi gusti e formati, come i prodotti ripieni: con queste new entry verranno riforniti i negozi KitKat Chocolatory, un modello di punti vendita a marchio proprio che sarà ampliato a 12 negozi e chioschi entro la fine dell'anno.

Nestlé Brasile, inoltre, è impegnata in un percorso di innovazione e di premiumisation del caffè. Il Brasile è il più grande produttore di caffè al mondo e Nestlé è il più grande acquirente di caffè brasiliano certificato. La sostenibilità è un punto focale dei caffè: il 100% delle materie prime è tracciabile, il 100% dell'energia utilizzata nella produzione è rinnovabile, Nestlé sostiene il riciclo delle capsule nel Paese e investe nell'agricoltura rigenerativa nella catena di approvvigionamento.

Nel mercato dei prodotti per animali domestici, la costruzione del secondo stabilimento Purina nel Paese, a Vargeão (nello Stato di Santa Caterina), porterà il settore degli alimenti per animali domestici a nuovi livelli di business. Il marchio, che ha ampliato di anno in anno la produzione a Ribeirão Preto (San Paolo) per soddisfare la domanda interna ed esterna, ha annunciato l'anno scorso la costruzione del nuovo stabilimento. La nuova fabbrica sarà costruita secondo il concetto di Industria 4.0 e soddisferà la crescente domanda di cibo umido per cani e gatti nel mercato nazionale ed estero, consolidando il Brasile come importante piattaforma di esportazione per altri Paesi dell'America Latina, degli Stati Uniti e dell'Europa.

Tra i progetti prioritari ci sono gli investimenti nella trasformazione digitale e nell'Industria 4.0, con robot e tecnologie che portano maggiore efficienza e produttività, oltre all'adeguamento delle infrastrutture per le nuove tecnologie. "Per il 2024 continuiamo a investire in produttività, innovazione e sostenibilità delle operazioni, con progetti strategici per nuove tecnologie e linee di produzione che contribuiscano ai risultati aziendali -aggiunge Melchior-. Avremo un altro picco di investimenti, accelerando un programma di trasformazione ESG, innovazione e digitale che sostiene la continua crescita delle attività brasiliane di Nestlé".