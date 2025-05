Nestlé si espande nel pet food in India

Nestlé ha acquisito una partecipazione di minoranza nell'indiana Drools Pet Food Private con sede a Bengalore. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti, ma Nestlé ha dichiarato in un comunicato che Drools rimarrà "strategicamente e operativamente" indipendente. Drools produce cibo per cani e gatti, vendendo i prodotti con il suo marchio omonimo, oltre a quelli di Pure Pet e Kitty Yum: i prodotti sono disponibili presso i rivenditori in tutta l'India, oltre che nei canali di e-commerce attraverso Amazon e Flipkart, con sede a Bengaluru.

Drools si descrive come il "primo marchio indiano di alimenti per animali domestici. Questo passo avanti -scrive la società- si basa sullo slancio che abbiamo acquisito dopo la collaborazione con L Catterton nel 2023". Nel 2023, la società statunitense di private equity L Catterton ha acquisito una quota di minoranza di Drools in un'operazione del valore di circa 60 milioni di dollari.

"Dalla nostra fondazione nel 2010 -aggiunge Drools-, siamo cresciuti fino a diventare un attore chiave nel settore indiano degli alimenti per animali domestici, con una presenza in oltre 40.000 punti vendita al dettaglio ed esportazioni in 22 Paesi. Sostenuti da un'alimentazione basata sulla scienza, da una forte presenza nella vendita al dettaglio e nell'e-commerce e da solide capacità produttive, rimaniamo profondamente impegnati a fornire un'alimentazione di qualità per animali domestici con amore e cura".

Nestlé si dedica da alcuni anni all'espansione del settore pet food: nel 2023 ha ampliato la produzione di alimenti per animali domestici in Ungheria, l'anno scorso ha aperto due nuove unità produttive presso lo stabilimento Purina nel Paese, aumentando la produzione del 66% (leggi notizia EFA News). Nel 2023 ha annunciato un investimento da 1,2 miliardi di dollari nel settore in Brasile (leggi notizia EFA News).

Ad aprile Nestlé ha mantenuto le sue previsioni per l'intero anno, nonostante abbia dedotto che i consumatori sono tesi e non hanno ancora sentito l'impatto degli ultimi aumenti dei prezzi del gruppo.

Le vendite annuali di prodotti per animali domestici sono rimaste relativamente stabili nel 2024, attestandosi a 18,88 miliardi di franchi svizzeri (22,8 miliardi di dollari) rispetto ai 18,86 miliardi di franchi svizzeri dell'anno precedente.

Le vendite del Gruppo sono state pari a 91,35 miliardi di franchi svizzeri, in calo rispetto ai 93 miliardi di franchi svizzeri dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i risultati complessivi dell'azienda, l'amministratore delegato Laurent Freixe si è astenuto dall'indicare un obiettivo effettivo di crescita organica per il nuovo anno fiscale, limitandosi a parlare di un miglioramento rispetto al ritmo del 2,2% registrato da Nestlé nel 2024.

Ha inoltre dichiarato che il colosso svizzero punta a un margine di profitto operativo sottostante (UTOP) "pari o superiore" al 16%, poiché l'azienda intende "investire per la crescita".