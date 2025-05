Nestlé/2. Nuove referenze per friggitrici ad aria

Con le friggitrici ad aria sempre più presenti nelle cucine di tutto il mondo, Nestlé sta sviluppando la sua gamma di preparati per ricette, pasti e condimenti per supportare la cucina moderna con questo dispositivo. L'azienda ha lanciato diversi prodotti compatibili con la friggitrice ad aria in Nord e Sud America, che consentono di gustare più facilmente momenti di pasto deliziosi.

"I consumatori di tutto il continente americano utilizzano sempre più la friggitrice ad aria per creare momenti di pasto sani", ha dichiarato Nikhil Chand, Responsabile della Business Unit Strategica Alimentare di Nestlé S.A. "Vogliamo supportarli con ricette specifiche per la friggitrice ad aria, presentate su piattaforme digitali come Recetas Nestlé, e prodotti. La nostra gamma di friggitrici ad aria comprende piatti pronti, marinate, preparati per ricette e involucri per condimenti. Queste soluzioni di cottura moderne rappresentano una delle nostre sei "grandi scommesse" per il 2025. Complessivamente, hanno il potenziale per generare oltre 100 milioni di franchi svizzeri di vendite annuali".

In Cile, dove le giovani generazioni, in particolare, sono interessate ai metodi di cottura moderni, Nestlé ha appena lanciato il condimento per friggitrice ad aria Maggi per capitalizzare sul crescente interesse per le friggitrici ad aria. I consumatori desiderano idee per pasti facili da preparare, che comportino meno passaggi e richiedano un numero minimo di utensili. Nestlé li aiuta a mantenere i loro pasti cucinati con la friggitrice ad aria vari e stimolanti.

Negli Stati Uniti, dove l'utilizzo delle friggitrici ad aria continua a crescere, Nestlé ha recentemente lanciato tre nuovi piatti con il famoso marchio Stouffer's: Pollo Teriyaki, Pollo all'aglio e parmigiano e Pollo all'arancia. I feedback finora ricevuti indicano che i consumatori apprezzano il sapore e la consistenza dei piatti e li trovano molto facili da preparare. Sempre negli Stati Uniti, Nestlé ha riposizionato i suoi prodotti Hot Pockets per consentirne la preparazione nella friggitrice ad aria, che conferisce loro una consistenza più croccante.

In Messico, Nestlé offre le bustine di papiro aromatizzate Maggi, che possono essere preparate nelle friggitrici ad aria. L'azienda sta aiutando i consumatori a scoprire questa moderna tendenza culinaria nel Paese, dove sta guadagnando popolarità. Avvolte attorno a proteine o verdure e cotte secondo le istruzioni, queste sfoglie aromatizzate brevettate ne esaltano il sapore, preservandone la succosità e la consistenza.

"Queste innovazioni contengono la combinazione ideale di ingredienti per soddisfare i profili aromatici e le tendenze locali e offrire esperienze di gusto autentiche", ha sottolineato Swen Rabe, responsabile del Centro di Ricerca e Sviluppo Nestlé per gli Alimenti di Singen, in Germania. "Si basano sulla nostra profonda conoscenza dei sapori e sulla nostra ricca competenza sensoriale".

La recente espansione della gamma di friggitrici ad aria Nestlé negli Stati Uniti, in Cile e in Messico si basa sul successo del suo portfolio globale di prodotti per la cottura moderna, già presente nel Regno Unito, in Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Singapore e Cina.