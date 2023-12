Kfc si riprende la gestione diretta di 218 ristoranti in Uk e Irlanda

Il Gruppo Eg ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per la vendita a Yum Brands (la holding di controllo del brand Kfc) di tutti i suoi 218 ristoranti in franchising KFC nel Regno Unito e in Irlanda. La transazione concordata da EG Group, il più grande franchisee di KFC nel Regno Unito e in Irlanda, "è un ulteriore passo avanti nella strategia dell'azienda per ridurre il debito", sottolinea la nota della società. Il completamento della vendita è previsto per la prima metà del 2024.

Il Gruppo EG, uno dei più grandi nel grocery fondato nel 2001 dai fratelli Issa, continuerà a operare negli Stati Uniti, in Australia, nell'Unione Europea e nel Regno Unito: tra le attività comprese nel suo business la panetteria di sua proprietà, Cooplands, e le attività in franchising come Starbucks, Subway e Greggs.

"Siamo orgogliosi di essere stati un partner strategico di KFC nel Regno Unito e in Irlanda, svolgendo un ruolo importante nell'aiutare il marchio ad espandersi - sottolineano Zuber Issa e Mohsin Issa, co-fondatori e co-ceo di EG Group-. Ora è il momento giusto per passare il testimone al team di leadership di KFC per continuare a far crescere il marchio nelle due nazioni".

"Questa -aggiungono i due manager- è l'ultima operazione per la significativa riduzione della leva finanziaria di quest'anno, volta a creare una struttura di capitale sostenibile per il gruppo. Continuiamo a fare buoni progressi per quanto riguarda le nostre priorità strategiche principali: un'offerta di generi alimentari e merchandising di livello mondiale, servizi di ristorazione e carburante in nove mercati a livello globale".

Presente in 10 paesi con 6,304 negozi e 47,619 occupati, ha chiuso il 2022 con oltre 30,6 miliardi di dollari di ricavi, un ebitda adjusted di 1,4 miliardi di dollari: serve annualmente 1,3 miliardi di clienti. Il 31 ottobre scorso l'azienda ha completato la vendita della maggior parte delle sue attività nel Regno Unito e in Irlanda ad Asda, per un corrispettivo in contanti di 2,5 miliardi di dollari. "Questi proventi -dicono dalla società- sono stati utilizzati, insieme ai proventi netti della recente operazione di sale & lease back negli Stati Uniti e ai proventi netti di 43 milioni di dollaril derivanti dalla cessione di attività non core negli Stati Uniti, per rimborsare quasi 4 miliardi di dollari del Gruppo".