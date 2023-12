Una sudafricana alla guida di Coca-Cola Italia e Albania

Phillipine Mtikitiki è il nuovo vicepresidente e direttore generale della Coca-Cola Company per Italia e Albania. Laureata con lode in Economia all’Università del KwaZulu-Natal (Sudafrica), Mtikitiki ha conseguito un Mba presso l’Università di Reading - Henley Business School South Africa e vanta 25 anni di esperienza aziendale. Si è occupata in primo luogo di marketing e di strategia commerciale.

Nel 2019, la neo-eletta è stata nominata vicepresidente e direttore generale di Coca-Cola per le regioni dell’Africa Orientale e Centrale. In questo ruolo è stata responsabile della presenza di Coca‑Cola in 12 paesi, concentrandosi sulla crescita del business e di partnership significative in chiave di sostenibilità sociale e ambientale. È stata anche presidente della Camera di Commercio Americana in Kenya nel 2019. Nel 2021 l’AmCham del Sudafrica ha inoltre eletto Mtikitiki, vicepresidente del franchising sudafricano di Coca‑Cola.

La manager di origine sudafricana è stata infine nominata per ben due volte, nel 2022 e nel 2023, nella lista di Break the ceiling touch the sky tra le Africa’s Most Inspirational Women in Leadership a sostegno dell’organizzazione House of Rose Professional, che aiuta la organizzazione a costruire progetti di business e di leadership con un focus sulla Diversity & Inclusion.