Cibo artificiale. Meloni: "Orgogliosi di averlo stoppato"

Facendo eco all'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (leggi notizia EFA News), il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'agricoltura nell'economia italiana, in qualsiasi momento della storia del Paese. Secondo il premier, intervenuto all'assemblea generale invernale di Confagricoltura, "il comparto agroalimentare italiano è tante cose messe insieme: è identità, territorio, qualità, sostenibilità, innovazione, sviluppo. È un connubio straordinario capace di trasformare le produzioni primarie di questa Nazione in eccellenze assolute a livello anche internazionale".

Per questa ragione, il governo "ha scelto di mettere il settore agroalimentare al centro della sua azione e di restituire l’attenzione che merita a tutte le sue componenti, senza tralasciarne alcuna, dalle comunità locali alle economie dei territori, fino al contributo della ricerca per la salvaguardia degli ecosistemi". Fin dal suo debutto, il governo Meloni ha "lavorato per valorizzare le nostre filiere, per stimolare la produzione nazionale, per difendere il nostro modello agroalimentare, la nostra biodiversità, i cibi di qualità dall’omologazione e dall’impoverimento".

"In altre parole - ha proseguito Meloni - abbiamo lavorato per dare declinazione concreta a quel concetto di sovranità alimentare diffuso in tutto il mondo che coincide con il diritto di un popolo di scegliere il proprio modello produttivo e il proprio sistema di alimentazione. Perché più è forte il legame tra territorio, popolo, lavoro e cibo e più è forte la capacità di quel popolo di produrre cibo naturale e di qualità, di far crescere le proprie filiere, di renderle sempre più moderne e sostenibili, riducendo anche gli effetti negativi, come ad esempio l’eccessivo consumo di acqua".

Poi un accenno al dibattito del momento: "Penso allo stop al cibo sintetico: noi siamo la prima Nazione al mondo ad averlo fatto e siamo orgogliosi di poter essere un modello da seguire anche su questo". Meloni ha fatto quindi riferimento "al fondo per la sovranità alimentare, all’investimento sull’innovazione, al sostegno alla nuova imprenditoria agricola, al fondo per le emergenze istituito con l’ultima manovra per coprire più velocemente i danni subiti in caso di eventi climatici estremi o penso alle importantissime risorse che siamo riusciti a liberare attraverso la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che proprio di agricoltura si occupa prioritariamente". Proprio il Pnrr è stato indicato da Meloni come "un risultato del quale andiamo estremamente fieri, perché ci ha permesso di mettere a disposizione dell’agroalimentare oltre due miliardi per i contratti di filiera e 850 milioni di euro per l'agrisolare. Misure per fare in modo che le nostre imprese agricole italiane siano sempre più forti, più competitive, più sostenibili".

"Con questo stesso approccio abbiamo difeso il ruolo strategico dell’agroalimentare e delle realtà agricole italiane in sede europea. Con un grande lavoro di squadra siamo riusciti a far emergere il buon senso, a ottenere posizioni più equilibrate rispetto ad alcune proposte iniziali della Commissione europea su dossier molto importanti: penso ai fitofarmaci, penso alle emissioni industriali, penso agli imballaggi", ha aggiunto Meloni, ringraziando in conclusione il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste "Francesco Lollobrigida e tutti i colleghi di governo che hanno seguito questi temi con grande attenzione, ci hanno permesso così di ottenere questi risultati".

