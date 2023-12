Prende il via “Despar, il Natale che ti aspetta”, la nuova campagna integrata di Despar dedicata al periodo più magico dell’anno che sarà on air nel mese di dicembre, sulle principali emittenti radiofoniche nazionali e piattaforme online, oltre che sui social network e in store negli oltre 1400 negozi del marchio dell’abete in tutta Italia.

La campagna si compone di uno spot, ideato dall’agenzia di comunicazione integrata Life, declinato sui principali touchpoint fisici, radio, social e digital. Dal 17 al 24 dicembre, in particolare, lo spot sarà diffuso all’interno dell’offerta degli online video e delle piattaforme on demand (Youtube, Mediaset Infinity e Rai Play) e sulle TV connesse con una programmazione geotargetizzata. Sarà inoltre pianificata un’attività di sponsorizzazione sui canali Facebook e Instagram. Nello stesso periodo lo spot, declinato per il mezzo radiofonico dall’agenzia AD010, sarà trasmesso in radio con oltre 500 passaggi sulle principali emittenti nazionali, tra cui Rds, Rtl 102.5, Radio 105 Network, Radio Montecarlo, R101, Virgin Radio, Radio Capital, Radio Deejay e Radio Italia Solo Musica Italiana.

Attraverso un concept semplice ma di impatto, Life ha ideato e sviluppato la creatività del nuovo film hero immaginando per Despar un Natale rappresentato dal sorriso affettuoso di chi ci aspetta. Il leit motiv della narrazione è infatti il ritorno a casa, uno dei significati più profondi del Natale, raccontato attraverso una sequenza di porte che si aprono su scene di ritorni in famiglia e, nell’ultimo frame, la famiglia Despar che accoglie ogni cliente con calore e familiarità, proprio come avviene ogni giorno in tutti i punti vendita dell’Insegna.

Per raccontare questo “ritorno a casa” in modo emotivo e coinvolgente, Life ha messo al centro e reso protagonista lo spettatore che, attraverso una regia dinamica, viene condotto all’interno del punto vendita dove, con un cambio di punto di vista, viene accolto, proprio come se fosse in famiglia, da un team di dipendenti Despar, che lo stava aspettando. L’iconico abete, così come tutti i principali riferimenti al Natale, sono presenti in tutte le scene del film hero, a sottolineare la festività come elemento narrativo; lo stile e il tone of voice scelto è caldo ed emozionale, tipicamente natalizio.

"La nuova emozionante campagna dedicata al periodo più magico dell’anno conclude il piano di comunicazione che nel corso del 2023 si è rafforzato su tutte le piattaforme, da quelle più tradizionali come TV e radio, a quelle più innovative come il digitale e le piattaforme online", ha dichiarato Ombretta Putzu, responsabile Marketing e Comunicazione di Despar Italia. "Per questa campagna di Natale abbiamo scelto di concentrarci sulla radio, sul digitale e sull’attività in store per instaurare un dialogo sempre più diretto con i nostri clienti. E’ una campagna dal tono di voce caldo e familiare che mette al centro il concetto della casa, come spazio fisico e metaforico: proprio come in casa ciascuno si sente accolto, così anche nei nostri punti vendita i clienti sono come una persona di famiglia, perché questo è l’impegno che noi di Despar mettiamo ogni giorno per far sentire a casa tutti coloro che ci scelgono per la loro spesa quotidiana”.

Alberto Tivoli, amministratore unico di Life, ha commentato: “Forti del nostro background e delle nostre competenze riconosciute nel settore, abbiamo ideato per Despar una campagna per Natale 2023 dal concept scalabile su tutti i principali touchpoint, fisici e digitali, in continuità con l’identità del brand ma decisamente evolutiva, che permette all’insegna di distinguersi in un momento dell’anno fortemente presidiato da numerosi competitor, mettendo al centro il brand dell’insegna e l’esperienza di acquisto”.

Guarda lo spot: