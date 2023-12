Beer&Food Attraction/2. Tornano campionati del Fic e "Pizza Senza Frontiere"

Organizzati grazie alla partnership con la Federazione Italiana Cuochi (Fic), i campionati vivacizzeranno il padiglione A3 della Fiera di Rimini, nel corso della prossima edizione di Beer&Food Attraction (leggi notizia EFA News). In questo spazio saranno diversi i contest in programma, che rappresenteranno una notevole vetrina per la ristorazione mondiale. Il concorso ha infatti da anni uno stampo internazionale e gode del riconoscimento di Worldchefs, l’Organizzazione mondiale dei cuochi, di cui Fic è l’unico membro associato che rappresenta l’Italia. A dare un’ulteriore connotazione internazionale ai Campionati saranno la performance del team Italia Bocuse d’Or e la presentazione della squadra che rappresenterà l’Italia alla Catering Cup nel 2025 a Lione.

Ecco le gare in cui si sfideranno i 500 partecipanti ai Campionati: Cucina calda a squadre, Cucina calda singoli, Pasticceria da Ristorazione, Cucina calda vegana, Contest “ragazzi speciali”, Street food contest, Mistery box, Trofeo miglior allievo e Trofeo Miglior professionista Lady chef.

La competizione Pizza Senza Frontiere organizzata da Ristorazione Italiana Magazine, che coinvolgerà concorrenti da tutto il mondo, farà di nuovo tappa a Rimini in uno spazio ampliato rispetto allo scorso anno, con ben 14 postazioni di gara e 19 sfide in calendario nelle seguenti categorie: pizza in pala, pizza classica su forno elettrico e a legna, pizza napoletana contemporanea, pizza napoletana tradizionale, pizza fatta in casa, pizza in teglia, pizza senza glutine, pizza a 4 mani, pizza e birra, pizza tonda al matterello, pizza a sorpresa - mistery box, pizza più lunga, pizza più larga, freestyle singola, freestyle in coppia, pizza e cocktail, pizza dessert, pizza fritta, pizza al metro.

Oltre ai primi per le diverse categorie, ci saranno anche tre premi speciali: pizza in rosa, pizzachef emergente, re delle pizze romane. I vincitori delle categorie di cottura previste potranno accedere alla 9° edizione di Master Pizza Champion, il primo e unico talent televisivo riservato ai pizzaioli professionisti.

Ampio spazio sarà dato alla formazione e all’aggiornamento per una tre giorni di incontri, talk e degustazioni per gli addetti ai lavori, per mettere a confronto prospettive diverse e offrire occasioni di crescita professionale grazie a associazioni, media di settore, consorzi, università, giornalisti ed enti autorevoli. Dal palco della Fic Arena ove oltre ai diversi contenuti proposti, verranno decretati i campioni d’Italia per il 2024 nelle varie categorie. Agli spazi del palco della Beer&Tech Arena per approfondire le conoscenze legate al settore con un approccio decisamente innovativo.In contemporanea a Beer&Food Attraction si svolgeranno inoltre l’International Horeca Meeting organizzato da Italgrob-Federazione Italiana dei Distributori Horeca e BBTech expo, fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande.