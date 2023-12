Marca Fresh 2024: tutto esaurito con un mese d'anticipo

Tutto esaurito per Marca Fresh, il format esclusivo incentrato sull’innovazione sostenibile in ortofrutta che si svolgerà nell’ambito di Marca by BolognaFiere, l’unica fiera in Italia per il settore Mdd, in programma presso il quartiere fieristico di Bologna il 16 e 17 gennaio prossimi.



Giunto alla quarta edizione, Marca Fresh cresce e supera i 1.000 mq di spazio espositivo all’interno del padiglione 29, con 34 espositori confermati, +30% rispetto lo scorso anno. Evento nell’evento, Marca Fresh si presenta con un grande spazio centrale, la “piazza dei freschi”, e con un ricco programma di incontri, presentazioni e case history di successo focalizzate sul segmento, confermandosi contenitore di primo piano per coniugare le esigenze del business con la condivisione e l’approfondimento tematico.



Nato dalla sinergia tra Marca by BolognaFiere e SGMarketing, società di consulenza specializzata nei prodotti freschi, Marca Fresh si presenta con una formula innovativa e coinvolgente in cui le aziende dell’ortofrutta diventano protagoniste, grazie alla possibilità di esporre in spazi dedicati, condividere contenuti, incontrare e stringere relazioni con i buyer della Distribuzione Moderna Organizzata, ma anche di valorizzare best practice capaci di soddisfare i trend di consumo e andare incontro ai bisogni di un consumatore sempre più attento ed evoluto anche in tema di benessere e salute.



“Manca poco all’avvio di Marca Fresh, in crescita anche per questa quarta edizione, a conferma dell’interesse che raccoglie il segmento dei freschi e dei freschissimi in ortofrutta. Votato alla definizione di strategie, idee e processi per lo sviluppo del comparto, Marca Fresh intende favorire il confronto fra tutti gli operatori della filiera, dalla produzione alla distribuzione, ai servizi, con un approccio verticale che sappia tenere insieme esigenze di mercato e nuovi trend di consumo”, dichiara Antonella Maietta, exhibition manager di Marca by BolognaFiere.

Marca Fresh conferma il suo taglio specialistico, basato sull’innovazione sostenibile, con un’attenzione specifica legata all’esperienza di acquisto e consumo dell’ortofrutta fresca, argomento più che mai attuale, che verrà esplorato in tutti i suoi aspetti e offrirà al pubblico partecipante spunti di interesse utili ad affrontare le sfide del mercato.



“Siamo di fronte a tendenze regressive sul fronte degli acquisti che hanno inevitabilmente un riflesso diretto su tutta la filiera ortofrutticola e che rendono necessario un approfondimento delle dinamiche di acquisto e consumo. Vissuto, comportamento e sistema di valori del consumatore diventano chiavi esperienziali utili a comprendere e affrontare al meglio il contesto attuale per trovare soluzioni condivise e sostenibili”, afferma Salvo Garipoli, direttore SGMarketing, che il 16 gennaio alle 11.30, nell’Agorà di Marca Fresh, presenterà il workshop inaugurale dal titolo Ortofrutta: i nuovi paradigmi di acquisti e consumo. Durante l’incontro saranno divulgati i principali risultati dell’annuale analisi consumer targata SGMarketing; farà seguito una tavola rotonda in cui si confronteranno qualificati manager della Gdo.



Nel corso della prima giornata, alle 14.30, i lavori proseguiranno con un focus interamente dedicato alla categoria delle mele, con particolare approfondimento sui temi dell’assortimento, della segmentazione e della valorizzazione. La presentazione dell’analisi di mercato, curata da SGMarketing, a cui seguirà una tavola rotonda con manager della Gdo, sarà l’occasione per fornire spunti e strategie al servizio di una categoria che in questi ultimi anni ha registrato una dinamica assortimentale guidata dall’innovazione varietale e che vive una concreta esigenza di qualificazione dell’offerta.