Augusto Contract, due nuovi locali a Merlata Bloom Milano

Augusto Contract, hospitality & foodservice general contractor che opera in Italia e all’estero con un’expertise distintiva nella realizzazione “chiavi in mano” di arredamento per la ristorazione, approda anche in Merlata Bloom Milano, l’innovativo life style center dal cuore verde da poco inaugurato.

La specializzazione di Augusto Contract nel settore del food retail, unita all’eccezionale flessibilità produttiva e alla capacità di lavorare in contesti ad elevata complessità tipica dei centri commerciali, ne hanno fatto l’interlocutore ideale. Sono stati firmati così due nuovi locali che sanciscono la partnership storica con le insegne di Panino Giusto e Rossopomodoro.

In questo contesto, Augusto Contract ha realizzato il decimo locale per Panino Giusto, conferma la storicità della collaborazione. Grazie al solido know-how, si è occupato di tutti gli arredi in cui il design altamente funzionale incontra materiali pregiati, in una location dal sapore industrial.

La novità del format “Aperitivo”, lanciato di recente da Panino Giusto, ha riscosso un enorme successo ed è stata inserita anche in questo nuovo locale un’area dedicata in cui gli ospiti possono gustare un’ampia selezione di mini panini e signature cocktails in un’atmosfera convivial

Mood warm e rustic-style caratterizzano il nuovo locale di Rossopomodoro. L’identità della catena rappresenta il focus da cui Augusto Contract è partito per realizzare tutti gli arredi dando vita ad un setting che ne rispecchiasse i valori fondamentali. Pareti in mattoni rossi a vista riscaldano l’atmosfera del punto vendita situato nello Spaziovivo di Merlata Bloom, l’area ristoro dedicata alla cultura del cibo. Il rosso distintivo della catena qui si alterna ad elementi dall’estetica pulita in legno bianco laccato e marmo bianco di Carrara. I valori della cultura culinaria partenopea si ritrovano nella cucina a vista in un clima di calda familiarità.