Il panettone Fiasconaro porta le feste al Polo Sud

Quello appena trascorso è stato un vero Natale col botto per i panettoni artigianali di Fiasconaro, eccellenza dolciaria siciliana che ha fatto arrivare i suoi prodotti in Antartide per allietare le festività degli oltre 140 partecipanti a Italiantartide, la 39a spedizione italiana in Antartide 2023-2024. I dolci firmati dalla pasticceria Fiasconaro, fondata nel 1953 a Castelbuono (Palermo), nel cuore del parco delle Madonie, sono stati distribuiti nelle due stazioni italiane Mario Zucchelli e Concordia che fanno parte del progetto, uno dei 31 attivati in Antartide finanziati dal ministero dell’Università e della ricerca nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide e gestite dal Cnr e dall’Enea.

Le due stazioni a cui sono giunti i dolci siciliani del maestro Nicola Fiasconaro sono la stazione Mario Zucchelli, completamente italiana, che si trova su una piccola penisola rocciosa lungo la costa della Terra Vittoria settentrionale, tra le lingue dei ghiacciai Campbell e Drygalski. L'altra è la stazione Concordia, nata e gestita in collaborazione con la Francia: si trova sul plateau antartico orientale, nel sito denominato Dome C, un’altura a 3.230 metri sul livello del mare, a una distanza di circa 1.000 km dalla costa, di oltre 1000 km dalla Stazione italiana Mario Zucchelli e dalla stazione francese Dumont d’Urville, e a 1.670 km dal Polo Sud geografico.

L’iniziativa, dalla forte valenza simbolica, è stata voluta ed è stata percepita come un “abbraccio da casa” a tutti i tecnici, ricercatori ed esperti militari di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri, che operano nella zona.

“Con i nostri panettoni -commenta Nicola Fiasconaro-, simbolo per antonomasia del Natale italiano e della convivialità delle feste, abbiamo voluto rendere omaggio ai ricercatori italiani impegnati ogni anno a vivere e lavorare in un ambiente così estremo in nome della scienza, trascorrendo le festività natalizie lontano dalle loro famiglie, dagli amici e dai loro paesi di origine”.

Oggi la sua azienda, giunta alla terza generazione di pasticceri è considerata una delle eccellenze del made in Italy: mostra un fatturato 2022 di oltre 34 milioni di Euro e occupa un organico di 180 lavoratori, fra stagionali e dipendenti. Fiasconaro, inoltre, è presente in 70 Paesi, con una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda e un orizzonte strategico rivolto al mercato asiatico.

Il panettone e la colomba rappresentano il core-business dell’azienda, ma è in costante crescita anche l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici. I suoi dolci sono stati serviti sulle tavole di tre Papi, del Presidente della Repubblica cinese, dagli astronauti dello Shuttle, nelle corti regali di tutta Europa.