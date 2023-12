Da Nestlé più proteine "vegane" per tutti

Ampliare l’accessibilità a un cibo nutriente e sostenibile è più importante che mai. Sono molte le persone che, al giorno d'oggi, non hanno accesso a una dieta adeguata e diversificata, in grado di fornire proteine e micronutrienti sufficienti. Alla luce di questa realtà, Nestlé sta esplorando attivamente l’uso di ingredienti di origine vegetale per portare ai consumatori proteine nutrienti con modalità convenienti e sostenibili.

La multinazionale ha recentemente lanciato Maggi Soya Chunks, un’alternativa alla carne gustosa, economica e a base vegetale che consente ai consumatori dell’Africa centrale e occidentale di aggiungere proteine di alta qualità al loro cibo quotidiano. A base di soia, ogni confezione fornisce proteine sufficienti per un massimo di otto persone, con meno grassi saturi e colesterolo, a un costo inferiore rispetto alle proteine animali. Per aiutare ad affrontare le principali carenze di micronutrienti nella regione, sono arricchiti con ferro e zinco.

"Ci concentriamo sull'utilizzo di più ingredienti di origine vegetale come parte dei nostri sforzi per fornire prodotti nutrienti e convenienti che contribuiscano a colmare il divario proteico che esiste per molti consumatori. I nostri bocconcini di soia non sono solo deliziosi, ma rappresentano un'ottima scelta per le famiglie cercano di migliorare la loro dieta quotidiana con un aumento di proteine e micronutrienti essenziali in modo conveniente", afferma Céline Worth, responsabile del programma di ricerca e sviluppo per la nutrizione accessibile presso Nestlé.

I bocconcini di soia hanno un gusto, una consistenza e una funzionalità simili a quelli della carne, il che li rende una fonte proteica versatile per una varietà di pasti in famiglia come piatti di riso, stufati e spaghetti. Il prodotto è disponibile in un formato stabile a scaffale, che lo rende accessibile a un'ampia gamma di consumatori, compresi quelli delle aree in cui esiste una catena del freddo limitata. Durante la cottura, i bocconcini si idratano e sviluppano la gustosa consistenza simile alla carne.

"Il lancio di Maggi Soya Chunks è un altro passo fondamentale nel nostro impegno per offrire ai nostri consumatori soluzioni alimentari convenienti, divertenti e sostenibili che siano nutrienti, accessibili e convenienti", sottolinea da parte sua Shivani Hegde, Global Category Lead for Affordable Nutrition, Food Strategic Business Unit di Nestlé.

Sfruttando la sua portata globale e le sue capacità di innovazione, Nestlé è ben posizionata per fornire nuovi concetti per un’alimentazione a prezzi accessibili. L’azienda sta inoltre esplorando prodotti che combinano la bontà del latte e degli ingredienti di origine vegetale, offrendo così ai consumatori il meglio di entrambi i mondi. Un esempio è il recente lancio di Nido Milk & Soya, una bevanda istantanea in polvere economica e nutriente, realizzata con una miscela di latte e soia e contenente nutrienti essenziali come proteine, fibre, ferro e calcio.