Nestlé rilancia il Voie Gras

Quest'anno gli appassionati di cibi a base vegetale in Belgio, Spagna e Paesi Bassi possono aggiungere una sorpresa alle loro tavole festive. Garden Gourmet di Nestlé ripropone Voie Gras, la sua alternativa al foie gras, solo per un periodo limitato.

L’alternativa rispettosa degli animali è stata un successo durante un lancio stagionale di successo in Spagna e Svizzera lo scorso anno, e ora gli chef di ricerca e sviluppo e gli sviluppatori di prodotti di Nestlé hanno lavorato per migliorare ulteriormente la ricetta e il gusto per il 2023.

Voie Gras è prodotto con pasta di miso e sale marino a base di soia. Ha una consistenza, un sapore e un aspetto autentici che si adattano a tutti i tipi di piatti: caldi o freddi, dolci o salati. La sua versatilità ti permette di abbinarlo ai tuoi ingredienti preferiti per realizzare tantissime ricette: dall'antipasto di tartine o terrine a un delizioso dessert dolce-salato.

"Garden Gourmet significa offrire cibo il cui gusto è piacevole. Voie Gras è un'opzione stagionale dall'ottimo sapore per deliziare i consumatori che continuano a cercare prodotti alternativi a base vegetale", prestando attenzione all’ambiente e al benessere degli animali”, afferma Marjolijn Niggebrugge, Responsabile europeo delle soluzioni per pasti a base vegetale presso Nestlé.

Voie Gras è disponibile in un barattolo di vetro e può essere trovato nel corridoio refrigerato accanto ad altre alternative vegetali Garden Gourmet. È sviluppato e prodotto presso il centro di ricerca e sviluppo di Nestlé a Singen, in Germania, dove esperti culinari, sviluppatori di prodotti e scienziati lavorano su prodotti innovativi per il settore alimentare di Nestlé, tra cui alternative di carne a base vegetale refrigerate, congelate e stabili a scaffale.

"Dopo il successo del lancio pilota dello scorso periodo festivo, siamo entusiasti di riportare Voie Gras", afferma Torsten Pohl, responsabile globale della ricerca e sviluppo per la categoria alimentare di Nestlé. "I nostri team hanno lavorato alacremente per migliorare la ricetta, il gusto e la durata di conservazione, offrendoci ancora più vicino al foie gras di origine animale. Inoltre, sfruttando la flessibilità delle nostre linee di produzione di ricerca e sviluppo, siamo ora in grado di produrlo su scala più ampia, consentendoci di supportare un secondo lancio stagionale quest'anno".

L'esperienza dei team di ricerca e sviluppo di Nestlé è davvero alla base della capacità dell'azienda di continuare a offrire nuove ed entusiasmanti opzioni a base vegetale per Garden Gourmet e per altri marchi, in tutte le categorie di prodotti. I recenti lanci di Garden Gourmet includono una gamma di alternative ai filetti e alle crocchette di pesce bianco, insieme a nuovi hamburger a base vegetale (patate dolci e kimchi). Ciò dimostra l'impegno di Nestlé nell'offrire alle persone una varietà di cibi e bevande a base vegetale che integrano la loro dieta quotidiana e che fanno bene a loro e al pianeta.