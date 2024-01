Eli Lilly lancia negli Usa il sito per ordinare la pastiglia che fa dimagrire

Chissà cosa pensano i concorrenti del settore alimentare da tempo timorosi che i farmaci antigrasso possano far crollare le azioni delle creme al cioccolato spalmabili o dei loro cibi troppo zuccherini adesso che Eli Lilly and Co ha lanciato un sito web per consentire alle persone di ordinare direttamente dalla casa farmaceutica. Effettivamente, la paura di una concorrenza sempre più forte c'è, visto che con il nuovo sito LillyDirect la casa farmaceutica dà la possibilità di ordinare comodamente dalla poltrona di casa il farmaco per la perdita di peso Zepbound, e di mettere in contatto le persone affette da obesità e da altre patologie con società di teleassistenza.

"Eli Lilly and Company -scrive l'azienda nel comunicato ufficiale presentando il nuovo sito- ha annunciato LillyDirect, nuova esperienza sanitaria digitale per i pazienti negli Stati Uniti che vivono con obesità, emicrania e diabete. LillyDirect offre risorse per la gestione delle malattie, tra cui l'accesso a fornitori di servizi sanitari indipendenti, supporto personalizzato e la consegna diretta a domicilio di selezionati farmaci Lilly attraverso servizi di distribuzione di farmacie di terze parti".

Non a caso il servizio nasce sulla scia della straordinaria domanda registrata nell'ultimo anno di potenti farmaci per la perdita di peso come il Wegovy di Novo Nordisk: un mercato, quello dei farmaci contro l'obesità, che si prevede crescerà fino a circa 100 miliardi di dollari entro la fine del decennio e che sta attirando anche l'interesse dei fornitori di servizi di gestione del peso WW International e Ro, che hanno lanciato servizi di teleassistenza per i farmaci.

Eli Lilly ha dichiarato che il servizio direct-to-consumer sarà disponibile anche per i pazienti affetti da diabete ed emicrania; la pagina del sito web dedicata alla farmacia elencherà il farmaco Emgality, l'insulina e prodotti simili da consegnare a domicilio. Il sito web metterà in contatto i pazienti con fornitori indipendenti di teleassistenza che potranno integrare il loro attuale team di medici o essere un'alternativa all'assistenza di persona per determinate condizioni.

Gli analisti plaudono alla mossa di Lilly considerata "in anticipo sulla curva": il modello dtc, ossia direct-to-consumer, sostengono gli esperti, è "ideale per i farmaci contro l'obesità e favorisce la diffusione e la riduzione delle barriere all'ingresso di nuovi pazienti per Zepbound". Non a caso, ieri le azioni di Lilly sono aumentate del 2,2%, raggiungendo un massimo storico di 631,18 dollari nelle prime contrattazioni.

L'ottimismo nei confronti dello Zepbound, lanciato il mese scorso, ha fatto impennare le azioni della società del 59% lo scorso anno, rendendola la più grande azienda sanitaria per capitalizzazione di mercato.