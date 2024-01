Beer&Food Attraction 2024: torna in auge il "fuori casa"

Tutto il mondo del “fuoricasa” in evidenza alla nona edizione di Beer&Food Attraction, la manifestazione professionale di Italian Exhibition Group dedicata all’eating-out experience che si terrà alla Fiera di Rimini da domenica 18 a martedì 20 febbraio 2024. L’evento, con un format unico nel suo genere a livello europeo, è divenuto un appuntamento irrinunciabile per i professionisti del settore horeca incentrato sulle tendenze e le proposte del mondo beverage e food a tutto tondo: dalle birre artigianali e speciali, dai soft drink agli spirits abbinati al food, con focus specifico sui canali del fast casual dining e del quick service restaurant.

Da una ricerca condotta da Circana emerge infatti che il Quick Service Restaurant, che in Italia comprende il mondo dei bar ma anche tutti i locali che non prevedono il servizio al tavolo - dal fast food alle pizzerie al trancio - ha registrato nel 2023 una crescita in termini di presenze del 6,9% rispetto all’anno scorso, che si attesta superiore alla media del mercato. Se da un lato la colazione al bar è indicatore di ritorno ad una maggiore mobilità dei consumatori fuori casa, il pranzo e gli spuntini indicano un consumatore attento che si sposta dal ristorante al servizio veloce. Il 53% dei consumatori continua a mangiare fuori casa ma attiva strategie per far fronte all’aumento dei prezzi. Il livello di esperienza offerto dai locali a servizio veloce è cresciuto negli anni attraverso nuovi format ristorativi e livello del servizio. I consumatori si rivelano attenti all’innovazione e alla ricerca di una experience non replicabile in casa. La ristorazione veloce sarà ampiamente rappresentata tra i padiglioni della Fiera di Rimini: dalle farciture per basi pizza alle salse per hamburger, dalle patatine fritte ai prodotti veg, passando per salumi e carni, ma non solo. Sono attese interessanti novità per quanto riguarda il packaging per il food delivery, i software per ristoranti e pub e i forni per cotture veloci.

Tra le aziende food che parteciperanno alla nona edizione di B&F Attraction saranno presenti AB Mauri, Agifood, Di Marco, Molino Spadoni e Pizzella con le pizze e le basi per pizza. Menù, Demetra, Ristoris con le farciture per pizza. Ci saranno i prodotti caseari di Galbani e Caseificio Gioiella, gli appetizer surgelati di Cgm, Bonduelle, Fine Food, Italia Alimentari, Salomon e i piatti pronti d’eccellenza di Surgital. Non mancheranno i pani di Barilla e Lantmannen realizzati appositamente per impreziosire gli hamburger. Aia, Alcass, Baldi, Centro Carni Company e Danish Crown saranno le aziende di riferimento per il settore delle carni. Aviko e Farm Frites renderanno gustosa la visita in fiera con le loro speciali patatine, accompagnate dalle gustose salse di Heinz, Develey e Saclà.