Olio di palma sostenibile: se ne parla a Marca 2024

Anche quest'anno l’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile e la Roundtable on Sustainable Palm Oil (Rspo) saranno presenti a Marca 2024 (Pad 29 - G34). Per l'occasione, sarà proposto un incontro di approfondimento per fare il punto sugli approvvigionamenti di olio di palma certificato sostenibile e deforestation-free e comprendere in particolare come lo standard Rspo si pone in relazione al nuovo regolamento sui prodotti a rischio deforestazione (Eudr).

Parteciperanno tra gli altri all’incontro: Ruben Brunsveld, Deputy Director Eea - Roundtable on Sustainable Palm Oil (Rspo); Francesca Morgante (Sr Manager, Europe (Market Transformation) - Roundtable on Sustainable Palm Oil (Rspo); Mariano Serratore, direttore Tecnico Istituto Certificazione Etica e Ambientale (Icea). Brunsveld è direttamente impegnato nelle discussioni in corso sull'attuazione dell’Eudr con la Commissione Europea, le Autorità di Controllo nazionali e altri attori della filiera. Insieme a Morgante ci aggiornerà sugli ultimi sviluppi e sullo stato di avanzamento del nuovo sistema di tracciabilità PRiSM, che aiuterà i membri Rspo a dimostrare la conformità all’Eudr degli approvvigionamenti. Serratore illustrerà l’iter della certificazione Rspo per la catena di fornitura di olio di palma, palmisto e derivati (Supply Chain Certification) nell’ambito food e non food.

L'incontro si svolgerà in forma ibrida (in presenza e in collegamento). L'appuntamento è martedì 16 gennaio 2024, ore 15:30 - 16:30. Marca 2024 - Fiera di Bologna - Sala Preludio - Centro Servizi - Blocco B.

Per partecipare in presenza, dare conferma entro il 12 gennaio 2024 inviando una mail a francesca.ronca@unipalma.it. Per partecipare virtualmente, è possibile registrarsi a questo link.