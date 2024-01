Uva da tavola. Macfrut: Italia primo produttore mondiale con 1 mln ton

I top player mondiali, trend di mercato, politiche di commercializzazione, nuove cultivar, innovazioni tecniche e tecnologiche, un grande campo prova, visite guidate. Tutto questo in un grande evento mondiale insieme a un protagonista assoluto: l’uva da tavola. Prodotto simbolo della 41° edizione di Macfrut (Rimini Expo Centre 8-10 maggio 2024), sarà al centro dei riflettori mondiali con Macfrut Table Grape Symposium, evento dedicato agli operatori della filiera che richiama i principali esperti e player di tutto il mondo su quattro fili conduttori: simposio internazionale con imprese e contributi tecnico-scientifici; visite in campo per toccare con mano gli aspetti tecnici; l’area espositiva con i principali produttori mondiali del settore; attività di networking.

A coordinare il simposio è Bruno Mezzetti dell’Università Politecnica delle Marche. “Positivo è il trend di crescita delle produzioni globali dell’uva da tavola, stimato al 5,7% e che per l’Europa può raggiungere il 14%, in particolare grazie all’entrata in produzione di nuovi impianti con le nuove varietà di uva da tavola senza semi realizzati soprattutto in Italia, il primo paese europeo produttore ed esportatore di uva da tavola, con circa 1 milione di tonnellate di uva prodotta, quasi due terzi in Puglia e un terzo in Sicilia. Questo primato ha una valenza economica e occupazionale della massima importanza. Il simposio rappresenterà un momento d’incontro tra ricercatori ed esperti pubblici e privati di valenza internazionale che si confronterà sulle problematiche relative all’innovazione e protezione varietale, alle tecniche di propagazione e qualità del materiale vivaistico, a nuovi sistemi di produzione con tecniche di precisione, alla qualità e alla gestione del mercato”.

L’evento si dipanerà nel corso della tre giorni di Macfrut, con l’apertura (mercoledì 8 maggio) dedicata al Symposium ideato con la finalità di fornire agli operatori specializzati approfondimenti specifici sui programmi genetici, selezione e nuove cultivar, innovazioni sulle tecniche di precisione per la coltivazione e la gestione dei sistemi produttivi (suolo, fuori suolo, gestione delle acque, nutrizione e gestione dei parassiti e delle malattie), le tecniche di conservazione, lavorazione e gestione della qualità post-raccolta, per terminare con le varietà preferite dal consumatore. Giovedì 9 maggio spazio al Macfrut Table Grape Global Players con i riflettori puntati sui trend di mercato e l’andamento della produzione alla presenza dei top player mondiali, mentre la giornata conclusiva di venerdì sarà dedicata alle visite tecniche guidate da esperti nel campo prova allestito all’interno della fiera in quello che è stato definito "Table grape on field".