Baci Perugina: il San Valentino della svolta

L’ultimo decennio ha portato un radicale cambiamento nella quotidianità: la vita di tutti i giorni è diventata un’esperienza frenetica e convulsa, ricca di stimoli ma, spesso, con poco tempo a disposizione. Ecco che in questo scenario, diventa essenziale il ruolo dell’immagine, capace di essere assimilata e catturare l’attenzione all’instante poiché in grado di superare le barriere di lingua, età e cultura. Quest’anno, la potenza delle immagini, capaci di comunicare spesso più delle parole, è custodita all’interno dell’edizione speciale di Baci Perugina per questo San Valentino. A partire dalle confezioni iper-colorate fino ai disegni dell’incarto argentato che avvolge i Baci Perugina Classico Fondente Luisa, le immagini – semplici ma d’impatto - riempiranno di colore ed emozioni la nuova edizione. Ma non solo, per la prima volta anche i cartigli, dopo 102 anni, si rinnovano per questa edizione e veicoleranno le emozioni tramite i simboli disegnati dall’illustratore Antonio Colomboni.

Si tratta di immagini che parlano anche e soprattutto attraverso i simboli delle emozioni. Ogni disegno grafico, infatti, riprende in maniera stilizzata gli elementi chiave dell’amore nonché di Baci: le stelle, che richiamano l’iconico incarto, ma anche la bocca che dà il senso del bacio, i fiori e le lettere romantiche che spesso accompagnano i cioccolatini e, infine, gli occhi innamorati che rimandano alle relazioni umane ma anche ad un concetto più ampio di felicità interiore e amore universale.

Immagini e simboli impressi altresì sugli iconici cartigli, che diventano quindi la tela dell’artista con disegni in grado di esprimere gentilezza, gioia, affetto, amore per l’altro e per la vita. E così dall’amore per sé stessi, raffigurato da un piccolo cactus che si innaffia da solo, all’amore per l’universo, dove un cannocchiale scorge stelle e pianeti con gli occhi innamorati, fino all’amore per gli animali, dove due gatti intrecciano le code dando vita ad un cuore, e all’amore nella diversità rappresentato da un gesto affettuoso tra sole e luna, Colomboni traccia tutte le sfumature e sfaccettature dei sentimenti e delle emozioni attraverso illustrazioni innovative e pop contenute in 23 cartigli differenti. Cartigli che, inoltre, non contengono volutamente alcuna frase e lasciano all’immaginazione di ciascuno il trasferimento dell’emozione o del significato.

“Per i cartigli di Baci ho scelto un concetto universale dell'amore, un sentimento che va oltre un rapporto di coppia e si estende dai familiari agli amici fino ai propri animali domestici – dichiara Antonio Colomboni - Lavorare a questo progetto per me è stato come entrare nella storia: da sempre Baci ha infatti veicolato le emozioni attraverso le frasi dei suoi cartigli, e poter inserire al loro posto i miei disegni mi fa sentire parte della rivoluzione. Disegni che in maniera esplosiva e colorata compongono le confezioni dei Baci”.

Una grafica, dunque, moderna, colorata ed accattivante nata dall'estro creativo di Colomboni, che ha saputo tradurre in immagini l'esperienza delle emozioni e di un bacio. “Con i suoi 102 anni d’età, Baci dimostra ancora una volta di essere un brand al passo con i tempi e persino avanguardistico. – dichiara Chiara Richiedei, Marketing Manager Baci Perugina –. Coltiviamo la nostra esperienza non solo per dare un cioccolatino di alta qualità ma anche per lanciare dei messaggi positivi e di amore con l’intento di essere d’ispirazione per tutti. L’arte pop ed estremamente comunicativa di Antonio Colomboni è un esempio di come questo è possibile; siamo felici, in questo San Valentino, di aver dato una sferzata di colore che rappresenta davvero l’amore universale e la gioia di vivere tutte le emozioni”.

La linea di Baci Perugina per il San Valentino 2024 è disponibile nei supermercati e ipermercati nel formato Maxi Cuore Design da 150 g al prezzo consigliato di 10.99 €, Tubo Design da 125 g al prezzo consigliato di 5,49 € e il Tubino Design – in tre grafiche differenti - da 37,5 g al prezzo consigliato di 1,69 €.