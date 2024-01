Macfrut 2024 all'insegna delle biosoluzioni

Il Biosolutions International event a Macfrut 2024 si fa in quattro. Nella tre giorni fieristica in programma al Rimini Expo Centre dall’8 al 10 maggio propone una parte espositiva, il congresso internazionale, il riconoscimento riservato ai prodotti più innovativi (Biosolutions Innovation Award), tavoli tecnici tematici sulle principali necessità per difesa, nutrizione e mercato di alcune filiere ortofrutticole. Tutto questo in un unico evento divenuto un punto di riferimento a livello europeo sui prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante.

A coordinare l’area è Agri2000, guidata da Camillo Gardini, che ha visto crescere in maniera esponenziale presenze e interesse su questo Salone che pone il suo focus su un tema sempre più centrale nella moderna agricoltura. “La progressiva sottrazione di principi attivi per la difesa delle colture da parte dell’Unione Europea - spiega Gardini di Agri2000, responsabile scientifico del Biosolutions International Event – spinge le industrie produttrici di mezzi tecnici ad investire ingenti risorse per l’individuazione di prodotti di origine naturale capaci di contrastare i danni alle colture prodotti da patogeni, insetti e mutamenti climatici. Il mondo delle biosolutions è dunque in effervescente fervore creativo per rispondere alla pressante esigenza proveniente dai sistemi produttivi per rispondere alla domanda di una popolazione sempre più numerosa del pianeta. Il Salone delle Biosolutions a Macfrut è divenuto il luogo dove è possibile incontrare i protagonisti e verificare i risultati della ricerca ottenuti dal complesso e variegato mondo dei produttori di fertilizzanti e mezzi tecnici di origine naturale”.

Come detto quattro sono i punti cardinali del Biosolutional International Event. Prima di tutto la parte espositiva ospitata nella hall sud di ingresso della fiera, in un’area quindi ad alta visibilità, con la presenza di oltre 60 aziende da tutto il mondo con i loro prodotti per il biocontrollo, la biostimolazione e la nutrizione speciale. Un momento centrale sarà il Biosolutions International Congress, il congresso internazionale in programma nella giornata di giovedì 9 maggio, quest’anno sul tema “Quali Biosolutions per ciliegie di qualità?”. Per in quarto anno consecutivo ritorna il Biosolutions Innovation Award, il riconoscimento destinato ai prodotti presenti in fiera con forti caratteri innovativi. Infine, ma non meno importante, i Tavoli tecnici, riservati agli espositori, con focus sulle principali necessità di: pomodoro da industria, ciliegio, patata, melo e pero.