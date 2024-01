Sigep/6. Vandemoortele presenta le nuove proposte per il fuori casa

Al Sigep, il Salone del gelato e della pasticceria in programma alla Fiera di Rimini dal 20 al 24 gennaio, Vandemoortele, la multinazionale belga leader del frozen bakery presenterà le nuove proposte per il mondo del fuori casa. Oltre 200 mq di stand (Padiglione B7-Spazio 081) con il fil rouge, anzi “green” della sostenibilità: sono questi gli elementi distintivi dell’allestimento realizzato con vere piante verdi, a cui si accompagnerà l’utilizzo di carta piantabile e certificata Fsc, stoviglie commestibili, legno da foreste certificate oltre al recupero di tanti materiali già in possesso e avviati a “nuova vita” nel segno di un (ri)-utilizzo responsabile.

Lo stand ospiterà le ultime novità dei marchi Agritech, Banquet d’Or, Lanterna e My Original Doony’s che vanno ad arricchire l’ampia gamma di proposte pensate per bar, ristoranti, hotel e tutto il circuito della fruizione fuori casa.

Appuntamento, inoltre, con l’Artista del Panino e Radio 105, in collaborazione con Lanterna che raccoglie i professionisti del panino più brillanti e creativi di tutto il Paese: lo stand di Vandemoortele Professional diventa addirittura academy da sabato 20 a martedì 24 gennaio con gli gli Artisti del Panino Giacomo Dini (vincitore nel 2019) e Gianpietro Sartori (incoronato nel 2018) che si alterneranno per 4 showcooking al giorno dove daranno, insieme al gusto dei pani Agritech e delle focacce Lanterna, sfogo alla creatività raccontando come creare una proposta per il pranzo vincente.

Domenica 21 e lunedì 22 gennaio radio 105 animerà lo stand grazie alla presenza di Dario Micolani e Edoardo Mecca. Tante Interviste, gag e animazioni per finire lunedì mattina 23 gennaio con l’Artista del Panino challenge: gli 8 finalisti dell’edizione in corso si sfideranno in una gara a squadra capitanate dai 2 deejay a colpi di creative ricette con pane e focaccia, in palio per i vincitori tanti gadget 105.

Tra le novità in vetrina a Sigep quelle del brand Banquet ’Or dedicato alla colazione di qualità: gli operatori presenti a Rimini, sottolinea il comunicato ufficiale, "potranno apprezzare il nuovo Croissant vuoto Extra Sublime tutto burro da 75 grammi per una colazione premium, il Croissant vuoto 100% cotto 65 g. (nelle due versioni intero e pretagliato, per il massimo livello di servizio) e il “nuovo nato” della gamma Le Delizie: il nuovo Croissant al Pistacchio con il gustoso impasto sfogliato con note di burro e la superficie dorata decorata con semi di zucca che ricoprono un cuore di crema al pistacchio (17% di pistacchio nella farcitura)".

Pensando al pranzo, invece, Agritech è pronto a stupire gli operatori con il nuovo Panino di Cristallo 95 grammi. "Veloce da utilizzare e da farcire -sottolinea la nota- perché non necessità di cottura, è già pretagliato e molto leggero con la sua crosta super croccante con soli 20’’ di piastra".

Largo, poi, alle numerose novità per la gamma di Hamburger Gourmet 100% cotti e pretagliati: a Sigep, aggiunge il comunicato, "si potrà scoprire il nuovo Mini soft burger bun 55 grammi, il suggestivo Black bun, dal colore elegante e arricchito con semi di sesamo in superficie per un tocco creativo e di stile, il Bun rustico 95 grammi impreziosito dall’aspetto artigianale grazie alla sfarinatura in superficie". Per gli amanti dei sapori audaci, poi, "spazio al Chili bun 90 grammi realizzato con una miscela piccante ideale per chi desidera un gusto di hamburger intenso".

Infine, a Rimini farà il proprio esordio anche l’Ultimate brioche bun 90 grammi, "realizzato con una ricetta a base di burro e uova, caratterizzato da una crosta dorata e lucida, al suo interno racchiude una mollica morbida che permette di trattenere perfettamente i condimenti".

Sul fronte della focaccia, territorio presidiato dal brand Lanterna, a Sigep "faranno bella mostra di sé la nuova Focaccetta con mix di cereali e semi 120 grammi, ricca di cereali e semi in superficie già 100% cotta e pretagliata". Spazio anche alla Focaccina mini sandwich 40 grammi, proposta “mini” che conserva tutto il buono della storica Focaccia Lanterna. Infine, in linea con i trend emergenti, spazio a Pinsotta 120 grammi: la famosissima pinsa si fa panino in un perfetto connubio tra gusto e leggerezza.

Finale in dolcezza con la novità a marchio My Original Doony’s, la linea di doony’s ispirati alla tradizione americana: a Sigep "si presenterà ufficialmente per la prima volta agli operatori del settore il Mars Donut, frutto dell’incontro ideale fra gli iconici donut amati dal grande pubblico e la famosa barretta ricca di caramello".













