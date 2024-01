Sigep /5. Di Marco presenta l'eccellenza della vera pinsa romana

Di Marco, "inventore della ricetta originale della pinsa romana" secondo una nota, sarà presente a Sigep - il salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè che si tiene dal 20 al 24 gennaio 2024 a Riminifiera – per proporre agli operatori della ristorazione la sua ricca offerta di panificati leggeri e digeribili. Al padiglione B7/040 sarà infatti esposta una selezione di prodotti firmati Di Marco, dalle farine fino alle basi già pronte per la Pinsa. Una grande varietà di impasti ad alta digeribilità – classico, multicereali e senza glutine - e formati, come le pinse in monoporzione dalla forma ovale, quelle al taglio come la teglia o la pala, quelle da farcire, come la puccia o il sorriso, o quelle in versione frozen.

Tutte le preparazioni Di Marco, prodotte con l'uso di pasta madre e di uno speciale mix di farine, sono caratterizzate dall’antica tecnica della lievitazione naturale, assicurando così un prodotto di primissima qualità e alta digeribilità. Senza l'aggiunta di conservanti artificiali o additivi, vengono confezionate in atmosfera modificata o mediante surgelazione per conservarne intatte le proprietà e la freschezza, garantendo una lunga conservazione fino a 18 mesi. Gli impasti classici della Pinsa Di Marco, in particolare, sono ottenuti attraverso una combinazione di frumento tenero di tipo 0, acqua, farina di riso, farina di soia, pasta acida di frumento essiccato, olio extravergine di oliva, sale e lievito. Le basi multicereali, invece, sono arricchite con segale, avena, malto d'orzo, semi di zucca, lino e girasole per un gusto rustico con il caratteristico profumo dei grani antichi. Tutti prodotti straordinariamente digeribili ma appetitosi, con una consistenza croccante all'esterno e morbida all'interno.

"La presenza a Sigep rappresenta un'occasione unica per esibire la nostra eccellenza nel mondo Ho.re.ca e la qualità eccellente dei nostri prodotti", dichiara Alberto Di Marco, amministratore delegato di Di Marco. "Le farine Di Marco, elemento chiave per la ristorazione, e le basi per Pinsa sono da sempre sinonimo di italianità e tradizione. Saremo inoltre lieti di accogliere presso il nostro stand media, professionisti e operatori del settore per fare il punto sul nostro impegno costante a offrire soluzioni innovative sul mercato”. La fiera di Rimini è quindi parte integrante della strategia di crescita del brand con l’obiettivo di promuovere e rafforzare la presenza dell’azienda nel settore Ho.re.ca e di instaurare nuove connessioni nel panorama della ristorazione.