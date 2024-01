Sigep /4. Berlin Packaging: prodotti in vetro e plastica per food e industrial

Berlin Packaging, il maggiore Hybrid Packaging Supplier a livello mondiale specializzato nella fornitura di packaging in vetro, in plastica e in metallo e chiusure, torna al Sigep – The Dolce World Expo di Rimini, l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al gelato artigianale e all'Arte del Dolce. L’azienda rappresenta un one-stop shop per i propri clienti affiancando alla fornitura di packaging tutti i servizi di cui un cliente può necessitare.

Dai prodotti più tradizionali a quelli più personalizzati, dai vasi in vetro ai barattoli e secchielli in plastica e al packaging flessibile, tante le proposte che popolano lo stand 35 nel padiglione C6, dove Berlin Packaging mette in mostra l’ampia gamma di soluzioni per il mondo food e industrial, due settori chiave per il territorio italiano. Da un lato l’azienda fa leva sulle novità sviluppate grazie al supporto di Studio One Eleven, il team di consulenza per il design di Berlin Packaging, che permette di realizzare packaging innovativi, all’avanguardia e all’insegna della sostenibilità, declinati anche sul settore dolciario e gelateria. Dall’altro presenta in Italia i nuovi prodotti dell’iconico marchio francese Le Parfait.

Tra le novità spicca la nuova linea di bottiglie e vasi Raja che, sviluppata da Studio One Eleven, offre una soluzione completa per il packaging di prodotti alimentari e gourmet. La gamma comprende 4 contenitori (200ml, 500ml per le bottiglie, 212ml e 314ml per i vasi) per soddisfare diverse esigenze garantendo un’elevata riconoscibilità del prodotto finito. Il design proposto combina praticità d’uso ed ergonomia: il gioco di diametri, unito al profilo caratteristico che si ripete sulla spalla e alla base del vaso, garantisce una facile presa e mette in risalto il brand del cliente garantendo anche la giusta protezione per l’etichetta o per la personalizzazione in embossing sul vetro. Protegge anche da eventuali danni durante le operazioni di riempimento. L’intera gamma è stata progettata per l’impiego di capsule TO flat, tra le più reperibili, così che il prodotto sia flessibile nelle applicazioni.

Altra novità è la nuova linea Bistrot di Le Parfait, iconico brand francese che da sempre è legato alla tradizione della conservazione del cibo fatto in casa grazie ai suoi contenitori tramandati di generazione in generazione, realizzati in vetro riciclato e riciclabile al 100%. Ascoltando le esigenze dei clienti, il brand ha ampliato la sua offerta con vasi proposti in 3 nuovi formati (255ml, 425ml e 580ml) adatti a tutti gli usi per una maggiore praticità. I principali vantaggi di questi prodotti sono: la facilità di apertura e chiusura grazie alle 3 clip fissate ad anello, il telaio removibile per l’utilizzo in microonde e “in mobilità”, un utilizzo più rapido grazie alla guarnizione già posizionata sul coperchio e una chiusura ermetica adatta alla sterilizzazione.

Tra le proposte in vetro in mostra allo stand si trovano anche i classici vasi tra cui Dome, Ergo, Breeze e Logan, i moderni Sirio e i Breeze fino all’iconico vaso Diamond; vi sono poi altre bottiglie per succhi e salse come le classiche Foody o come Blanca Sauce dal look moderno e fresco ed estremamente funzionale. Tra le proposte in plastica non mancano i packaging flessibili. Sempre più richiesti dal mercato, sono innovativi e sostenibili perché ideali per ridurre l’impiego di materie prime ed efficientare al contempo la movimentazione logistica, riducendo costi di trasporto ed emissioni di CO2. Adatti a diverse tipologie di prodotti food, come cookies, gelato, preparati per dolci, street-food o caffè, ne preservano le caratteristiche e il gusto e sono perfettamente adatti al processo di riempimento a cui verranno sottoposti. Leggeri, efficienti, sicuri, antispreco e dalle tantissime possibilità di utilizzo, sono realizzati in plastica laminata e forniti di cerniera richiudibile e sono inoltre altamente personalizzabili nelle grafiche e nella forma.

Chiudono la carrellata espositiva le ulteriori soluzioni in plastica per il settore Industrial, come bottiglie e secchielli di diversa capacità e composizione, adatti per gelati, creme, sciroppi, yogurt, ecc e tra cui risaltano gli squeezer di diversi formati.