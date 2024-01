Hospitality 2024: oltre 750 espositori (+20% sulla passata edizione)

È stata presentata questa mattina a Trento, la 48ª edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera internazionale in Italia del settore Ho.Re.Ca., in programma dal 5 all’8 febbraio al quartiere fieristico di Riva del Garda. Quest’anno la manifestazione vede la partecipazione di oltre 750 espositori, in crescita di circa il 20% rispetto al 2023. Molte le riconferme e un significativo 40% di nuove aziende che hanno scelto Riva del Garda per aprirsi al mercato globale e allargare i propri orizzonti. Al percorso espositivo si intrecciano oltre 140 eventi con 170 speaker tra iniziative formative ed esperienziali pensati per la People Industry del settore Ho.Re.Ca..



Nel suo intervento, Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, ha ricordato come la più completa fiera B2B in Italia dedicata al settore Ho.Re.Ca. si tenga in uno dei principali distretti turistici italiani, quello del Trentino e del Lago di Garda, ed ha sottolineato come la 48a edizione si preannuncia positiva sia per il numero e la qualità degli espositori che per l’importante presenza di buyer dall’estero. “Hospitality è un evento sempre più internazionale e la sua dimensione globale è confermata non solo dalla certificazione ottenuta per il secondo anno consecutivo ma anche dalla partecipazione di delegazioni da selezionati Paesi. Grazie alla nostra intensa attività di scouting e la collaborazione con Agenzia Ice, ci aspettiamo oltre 50 operatori da selezionati mercati per offrire agli espositori ulteriori occasioni per allargare gli orizzonti di business”.



In Fiera sono infatti attese delegazioni di operatori da Slovenia, Paesi dell’Est Europa, Scandinavia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Paesi di lingua tedesca, oltre a Kenya e centro e sud America. Inoltre, uno “Spazio Vignaiolo” ospiterà oltre 125 vignaioli indipendenti per incontrare il mondo dell’ospitalità e della ristorazione con banchi di assaggio, incontri, laboratori e degustazioni. Lo spazio vedrà la presenza fissa di 50 aziende trentine, oltre a 25 aziende altoatesine, 25 trevigiane, 25 lombarde che si alterneranno nei quattro giorni di manifestazione.

“Il settore dell’ospitalità è in realtà un’industria fatta di persone che con le loro qualità professionali ed umane rendono indimenticabili ed autentiche le esperienze di viaggio. Alloggiare in un hotel, cenare in un ristorante o fare colazione in un bar sono azioni rese uniche dalle persone che ti accolgono, con un sorriso o una attenzione", ha dichiarato Alessandra Albarelli, direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi. "Dentro Hospitality questo concetto è sempre stato trasmesso nel programmare centinaia di appuntamenti dedicati agli operatori del comparto, oggi abbiamo deciso di metterlo al centro della comunicazione e delle azioni della fiera e di farne il nostro mantra per i prossimi anni”.

Tra le novità di Hospitality 2024, illustrate da Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality, grande attenzione è riservata a design e progettualità degli spazi che oltre ad essere belli ed accoglienti devono soddisfare le esigenze di tutti. In tema di accessibilità ed inclusione, quest’anno il padiglione D si arricchisce dell’area "Di Ognuno". In collaborazione con Village for All - V4A e Lombardini22 si indagherà l’inclusività attraverso gli spazi della reception, in cui l’applicazione delle neuroscienze all’architettura permette di ricreare l’esperienza del check-in e check-out con tre percorsi esperienziali e immersivi che illustrano le diverse esigenze di accessibilità per disabilità sensoriale visiva, disabilità fisiche e motorie, disabilità sensoriale uditiva e disabilità cognitive, permettendo di vedere il buio, muovere lo spazio, ascoltare il silenzio.

La manifestazione include tutti i segmenti dell’Ho.Re.Ca.: accanto al percorso espositivo completo, sviluppato nelle quattro aree tematiche - Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech - e le tre aree speciali - Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape, dedicate alla birra artigianale, al bere miscelato e al turismo del vino -, Hospitality 2024 presenta un ancor più ricco palinsesto di eventi, show-cooking, degustazioni e concorsi. Oltre 170 speaker tra esperti e opinion leader si alterneranno sul mainstage, il Theatre del padiglione D, e sui palchi delle cinque arene - Beer Arena, Outdoor Boom Arena, RPM Arena, Winescape Arena e la nuova Restaurant Arena -. Non mancheranno gli incontri formativi di Hospitality Academy, in collaborazione con Teamwork.



L’inaugurazione è in programma lunedì 5 febbraio alle ore 11:00: la manifestazione aprirà con il dibattito “Hospitality - The People Industry” per una panoramica sul settore e sull’importanza delle persone che lavorano affinché ogni esperienza sia unica.