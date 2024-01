Dl Energia. Cib: "Bene approvazione misure per sviluppo biometano"

Il Consorzio Italiano Biogas (Cib) esprime "forte soddisfazione" per l’approvazione oggi presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, nell’ambito della legge di conversione del DL Energia, di un pacchetto di misure decisive per il futuro del settore del biogas e biometano agricolo.

In particolare, per quel che riguarda la produzione di biometano liquido per il settore dei trasporti sono state superate le criticità accentuate dalla scarsa compatibilità del Dm biometano 2 marzo 2018 con quanto stabilito dal decreto che ha aggiornato il sistema delle garanzie di origine. Inoltre, sono stati adeguati i parametri di calcolo degli incentivi del Dm 2018 per renderli coerenti con il metodo di calcolo delle Garanzie D’Origine. In aggiunta, vengono precisate alcune cause di forza maggiore rispetto alle quali gli impianti in avanzata fase di realizzazione non perderanno il diritto agli incentivi vanificando gli investimenti effettuati dalle imprese.

"Siamo molto soddisfatti delle misure approvate che recepiscono le nostre istanze e permettono di non frenare il percorso di attuazione delle progettualità del Pnrr e di raccordarle con le misure già previste nel 2018 per lo sviluppo del biometano", dichiara Piero Gattoni (foto), presidente del Consorzio Italiano Biogas (Cib). "Ogni passo verso un quadro normativo organico e di ampio respiro ci avvicina al raggiungimento degli obiettivi di produzione di biometano indispensabili per la sicurezza energetica del nostro Paese. Un ringraziamento a tutti i gruppi parlamentari che hanno appoggiato la proposta. Un particolare plauso va, infine, al gruppo di Forza Italia che per primo in questi anni ha raccolto le nostre istanze e che ha sostenuto queste misure, in un percorso che ha coperto oltre un semestre di attività”.