Pesto Masperpiece, il mega mortaio di Genova va a sciare

Il mega mortaio di 8 metri per 6, che ha già navigato sul Tamigi di Londra in occasione della prima tappa della campagna di promozione del territorio di Regione Liguria e Agenzia in Liguria, è pronto a far tappa a Sestriere dove sarà presente venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio. Il mortaio verrà allestito ai 2.035 metri del Colle del Sestriere, in Piazza Fraiteve, nel cuore della stazione turistica internazionale che fa parte del comprensorio sciistico della Vialattea.

Per tre giorni attorno al mega mortaio saranno organizzate una serie di attività e appuntamenti di intrattenimento per grandi e piccini concentrati nel Pesto Snow Park, allestito per l’occasione, che avrà anche una pista di pattinaggio, accoglierà show cooking, après ski e degustazioni a tema.

“La promozione della Liguria sui principali mercati sta dando risultati concreti e importanti per il settore turistico, sempre di più una delle industrie di riferimento per il sistema del nostro territorio, ormai non più solo legato alla stagione balneare ma 12 mesi l’anno -sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti-. Questo fine settimana saremo a Sestriere per far conoscere ancora di più la nostra regione".

Dopo Londra, quindi, Sestriere, e poi Sanremo, Milano e Parigi. La campagna di promozione e valorizzazione del territorio ‘#Pesto, Masterpiece of Liguria’ va avanti e intende agire sui mercati più importanti per il turismo nella nostra regione. "Abbiamo scelto questo luogo simbolo del turismo sciistico -aggiunge Toti- non solo per la grande visibilità che il mortaio gigante avrà in questa splendida località, che ospita alcune delle piste più belle delle Alpi, ma anche per rafforzare ulteriormente lo storico legame che Liguria e Piemonte hanno anche in campo turistico. Sono, infatti, circa 2.500.000 le presenze di turisti piemontesi nella nostra regione registrate da gennaio a settembre. Siamo certi che questa iniziativa darà un ulteriore impulso a tutta la filiera”.

“Siamo pronti ad accogliere con entusiasmo la Regione Liguria per quest’iniziativa di promozione turistica che rappresenta una straordinaria opportunità per tutti -dichiara Gianni Poncet, sindaco di Sestriere- Sono certo sarà una piacevole sorpresa per i turisti che soggiornano a Sestriere in settimana bianca che avranno modo di trovare una finestra aperta sulla Liguria. Una regione stupenda che ha nel mare, nel suo entroterra e nei sapori elementi che ne fanno un’eccellenza turistica a livello mondiale. Un territorio che può ben integrarsi, e divenire complementare, con la nostra offerta legata alla montagna puntando sulla promozione reciproca alpi, colline, mare”.

Gli appuntamenti in programma al Pesto Snow Park di Sestriere sono: