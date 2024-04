Tappa a Milano per Pesto Masterpiece of Liguria

Dopo Londra, Sestriere e Sanremo, adesso tocca a Milano. La campagna #Pesto Masterpiece of Liguria arriva nel capoluogo lombardo, città particolarmente importante per il turismo ligure, dalla quale provengono, storicamente, molti dei visitatori che scelgono la nostra regione per le vacanze. Dal 5 al 7 aprile il gigantesco mortaio con tanto di pestello di 6 metri d’altezza per 8 metri di larghezza (e 500 mila Euro di costo), simbolo dell’enogastronomia e delle tradizioni liguri sarà installato sulla Darsena milanese, lato mercato, e sarà accompagnato, come nelle altre tappe, da una serie di attività a tema pesto.

“Oltre all’imponente mortaio, che è già di per sé un’icona, capace non solo di attirare l’attenzione ma di comunicare, in modo semplice e diretto, un messaggio -spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti-. Le persone si troveranno davanti a una vera e propria isola del pesto, con gazebi che sabato e domenica distribuiranno trofie al pesto a pranzo e in orario di aperitivo, sdraio per godersi il sole con gli occhiali color pesto brandizzati e scuole di pesto a partecipazione gratuita".

"Un maestro d’eccezione, lo chef Roberto Panizza, spiegherà tutti i passaggi di questa eccellenza della tradizione ligure -prosegue il governatore ligure-. Un appuntamento che ha come obiettivo far conoscere sempre di più la nostra terra su questo mercato, tra i più importanti per il settore, e consolidare ulteriormente una presenza storica ed estremamente fidelizzata. Oltre a questo, vogliamo portare il mortaio gigante, e il pesto, a Milano per rendere ancora più visibile la Liguria vista l’importanza economica, mediatica e culturale di questa città”.

“La Lombardia è il bacino più importante a livello nazionale e internazionale per il turismo ligure -aggiunge aggiunge l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori-. Infatti, nonostante l’enorme crescita del turismo internazionale in Liguria, cresciuto del 9% in termini di arrivi nel 2023 rispetto al 2022, le presenze di turisti provenienti da quella regione nel 2023 sono state più di 3 milioni e 200 mila”.

Venerdì 5 aprile alle ore 18 proprio lo chef Panizza sarà il giudice della tappa eliminatoria della nuova edizione del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, che ripartirà subito dopo la conclusione della X edizione, avvenuta il 23 marzo. A Milano, 10 concorrenti si sfideranno: il migliore parteciperà all’edizione del Campionato Mondiale 2025.

La campagna #Pesto: Masterpiece of Liguria sta generando grande interesse: i risultati delle precedenti tappe sono confermati dai dati dell’hashtag #lamialiguria che, nella prima settimana di novembre 2023, in occasione della tappa londinese (vedi articolo EFA News), ha registrato più di 1.300.00 impression e più di 250.000 interazioni con i post pubblicati sui social: la campagna ha generato oltre 600 mila visualizzazioni delle clip e oltre 3,6 milioni di utenti raggiunti. Nella tappa di Sestriere (vedi articolo EFA News), la campagna ha ottenuto 3,5 milioni di impression su 1,6 milioni di utenti raggiunti.