Mulino Bianco: torna la raccolta punti

Torna, dal 15 gennaio al 31 luglio, la nuova Raccolta Punti Mulino Bianco per l’anno 2024 dedicata a biscotti, merende e fette biscottate e che quest’anno coinvolge 77 prodotti della prima colazione. Quella tra gli italiani e le raccolte punti è una grande passione il 93% ne segue regolarmente una, mentre il 38% (ben 13 milioni) anche più di 3 nel corso dell’anno.

Le raccolte punti Mulino Bianco raccontano una storia costellata di fiducia e creatività, iniziata nel 1978 e che continua positivamente ancora oggi, rappresentando un appuntamento irrinunciabile: l’80% degli italiani ha partecipato a una raccolta Mulino Bianco almeno una volta nella vita e lo confermano anche i risultati della collezione Mulino Bianco 2023: fenomeno di costume di successo, che riunisce davanti al rito del ritaglio del bollino giovani e meno giovani. La Raccolta Punti Mulino Bianco è una tradizione senza tempo che nel 2023 ha coinvolto 1,4 milioni di persone e a portarla a termine sono stati 400.000 partecipanti, quasi il doppio dell’anno precedente. A dimostrazione di quanto le raccolte punti siano un vero e proprio fenomeno di costume nazionale, che solo negli ultimi 3 anni ha portato nelle case degli italiani quasi 1 milione di premi.

Per il 2024 la Collection Mulino Bianco si rinnova e prevede 2 premi esclusivi collezionabili con due soglie punti così da renderli sempre più accessibili. In palio il Frullotto (55 punti), un iconico mini-frullatore firmato Brandani corredato da una borraccia estraibile, utile per sperimentare nuove gustose ricette, affiancando i prodotti preferiti Mulino Bianco. Raccogliendo altri 5 punti sarà, inoltre, possibile aggiungere al Frullotto una seconda borraccia estraibile per non rimanere mai senza frutta. La Felicitazza (25 punti), è invece un bicchiere in ceramica dalla grafica colorata, con doppio fondo per mantenere stabile la temperatura della bevanda e un tappo in silicone, per un pratico uso sorseggiando un cappuccino al risveglio, o durante la visione di un bel film in relax nel proprio salotto.

Un’abitudine, quella di integrare la frutta a colazione, che secondo i dati Nielsen riguarda solo 1 italiano su 5, pari a circa 11milioni di persone (il 18% della popolazione). In particolare, 7.6 milioni di persone (12%) scelgono la frutta fresca, 5 milioni (8%) la frutta secca e 2,6 milioni (4%) quella disidratata. Il Frullotto e la Felicitazza rappresentano dunque l’alleato ideale per arricchire il primo pasto della giornata, combinando la qualità e la bontà dei prodotti Mulino Bianco con il gusto della frutta fresca di stagione che, come confermano gli esperti, è una fonte di vitamine, antiossidanti, fibre e minerali. Un mix nutriente per fare il pieno di energia e affrontare al meglio i mille impegni quotidiani.