Antitrust. Fileni si difende: "Italianità venuta meno solo per breve tempo"

In merito alla conclusione dell’indagine dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Fileni precisa che "nel provvedimento in questione l’Autorità Garante ha ritenuto del tutto esenti da profili di scorrettezza i messaggi di Fileni in materia di sostenibilità ambientale; sia perché, quanto allo specifico tema dell’italianità dei mangimi, Fileni ha invece dimostrato nel corso del procedimento che la totalità dei mangimi utilizzati per la linea di polli ‘bio’ è stata sempre effettivamente italiana da molti anni, fatta eccezione per una quota minimale e per un brevissimo periodo di tempo, coincidente nel 2022 con l’esplosione della guerra in Ucraina e con l’enorme siccità che ha colpito le coltivazioni, con la conseguenza di una improvvisa scarsità in Italia delle derrate alimentari ‘bio’".

L'azienda marchigiana è stata oggetto di una sanzione di 100mila euro da parte dell'Antitrust, a seguito di un esposto del Codacons (leggi notizia EFA News). In conclusione Fileni ribadisce "il proprio massimo impegno per allevamenti sostenibili, biologici e legati al territorio e, come sottoposto alla stessa Autorità Garante, proprio per questo si prefigge di adottare un codice di comunicazione che rappresenti una best practice per tutto il settore".