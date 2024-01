Simei accoglie Distillo a Milano dal 12 al 15 novembre

Simei, il Salone internazionale macchine per enologia e imbottigliamento si arricchisce di nuovi temi e contenuti. Lo fa grazie alla partnership con Distillo, fiera dedicata alle attrezzature per le micro-distillerie che realizzerà la sua terza edizione proprio all’interno del Salone in programma dal 12 al 15 novembre a Fiera Milano.

Organizzata da Craft Distilling, prima società di consulenza per micro-distillerie in Italia, Distillo ha debuttato nel 2022 e si propone come l'evento di riferimento dell'intera area mediterranea per il mondo della distillazione artigianale, un fenomeno in crescita e di particolare interesse nel mondo del beverage. A 60 anni dal suo debutto, Simei rappresenta la manifestazione leader per le macchine per l’enologia e l’imbottigliamento delle bevande. Con oltre 30mila presenze registrate nell’edizione 2022, il Salone è sempre più l’appuntamento di riferimento per un comparto ad alto tasso tecnologico e di internazionalizzazione, "cruciale del made in Italy che vale più di 3 miliardi di Euro, un momento di analisi e confronto sullo stato dell’arte e le politiche di settore".

"Festeggiamo la nostra 30a edizione con l’ingresso di una manifestazione in crescita e strategica per un settore merceologico sempre più interessante -spiega Paolo Castelletti, segretario generale di Unione italiana vini, che organizza l’evento-. Distillo porta a Fiera Milano una nuova area convegni e contenuti di primo livello, una partnership che crediamo Simei possa valorizzare in un’ottica di sviluppo del business e networking, allargando lo sguardo all’intero settore delle tecnologie per il beverage”.

"Dopo due edizioni che hanno permesso di misurare il mercato della distillazione -sottolineano Claudio Riva e Davide Terziotti, titolari di Craft Distilling e co-founder di Distillo- in particolare con l'edizione 2023 che ha dimostrato come il comparto sia oramai maturo e attrattivo anche per trader e futuri distillatori esteri, abbiamo ritenuto che l'evoluzione naturale fosse di trovare un partner, non solo leader nelle manifestazioni fieristiche di settore a livello internazionale, ma con grosse competenze nel settore e che possa supportare l'evoluzione del mercato".