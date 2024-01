Cirio: nuova campagna televisiva nel Regno Unito

Nuovo anno e nuova campagna di comunicazione per Cirio nel Regno Unito, uno dei principali mercati di riferimento per il marchio storico di Conserve Italia ambasciatore del Made in Italy nel mondo, in particolare con l’eccellenza del pomodoro 100% italiano. Da alcuni giorni è in onda sulle principali emittenti britanniche il nuovo spot da 30’’ “Cirio, the heart of Italy in your home” accompagnato da un forte piano multimediale, che copre la programmazione televisiva tradizionale e quella in streaming, oltre ai canali digitali.

Confermata anche per quest’anno la collaborazione con il testimonial d’eccezione di Cirio nel Regno Unito: James Martins, il celebrity chef del programma Saturday Kitchen sul canale Itv, che già da alcuni anni collabora con lo specialista del pomodoro italiano contribuendo con la sua popolarità ad accrescere la notorietà del marchio tra i consumatori britannici.Nel nuovo spot, Martin è impegnato ai fornelli nella sua celebre veranda, portando così “il cuore italiano nella cucina britannica” e raccontando il concept di “Cirio Farmer-Owned”, un marchio premium di proprietà di migliaia di agricoltori italiani. Nel racconto di Martin emergono i valori della cura, dell’impegno, della passione e della qualità che i produttori – proprietari del marchio Cirio attraverso la filiera cooperativa di Conserve Italia – mettono in campo ogni giorno per portare sulle tavole dei consumatori britannici l’eccellenza del pomodoro Made in Italy.

La programmazione dello spot televisivo durerà fino al 3 marzo toccando 8 milioni di famiglie britanniche in target, per un totale di 50 milioni di impatti più 22 milioni di digital impression. “Si tratta – commenta Diego Pariotti, direttore commerciale e marketing export di Conserve Italia – di un rinnovato e importante sforzo dell’Azienda per sostenere il business di Cirio nel Regno Unito, dove i nostri prodotti derivati del pomodoro continuano a crescere nelle preferenze dei consumatori britannici. Vogliamo rafforzare questo dialogo trasferendo i nostri valori e la nostra identità unica e inimitabile: quella di un marchio di proprietà degli agricoltori, garanzia di qualità certificata dal seme alla tavola”. La campagna creativa è stata studiata dall’agenzia Krow London, lo spot realizzato dalla casa di produzione Blue Marlin e la pianificazione degli spazi è stata affidata alla media house The Village.