Despar sostiene la lotta contro il cancro

Despar Italia si unisce per il quarto anno consecutivo all'iniziativa "Arance rosse per la Ricerca" promossa da Fondazione Airc per sostenere la ricerca oncologica e sensibilizzare sui temi legati alla prevenzione e a una corretta alimentazione. La campagna partirà venerdì 2 febbraio e per le successive due settimane proporrà ai clienti di oltre 600 punti vendita Despar, Eurospar e Interspar aderenti all’iniziativa e distribuiti su tutto il territorio nazionale, di acquistare la reticella di arance rosse, riconoscibile dalla speciale confezione con il logo Airc. L'iniziativa prevede che, per ogni reticella di arance da 2,5 kg acquistata, Despar destinerà 50 centesimi a Fondazione Airc, dando così un contributo tangibile nella lotta contro il cancro, per sostenere gli sforzi dell'Airc e dei suoi circa 6.000 ricercatori impegnati nella ricerca di cure sempre più efficaci e innovative.

Le confezioni saranno composte dalle arance del marchio Despar, prodotto già protagonista delle passate edizioni proveniente da filiera controllata e garanzia di massima qualità. "Anche quest’anno siamo felici di aderire a questa nobile iniziativa di Airc – ha commentato Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia - "Arance rosse per la Ricerca" rappresenta, infatti, l'opportunità di unirsi a una causa di grande importanza sociale che, grazie al coinvolgimento attivo dei nostri clienti, può fare la differenza e contribuire a promuovere una maggiore consapevolezza sulla necessità di sostenere la ricerca contro il cancro. Nelle tre edizioni precedenti siamo riusciti a raggiungere un ottimo risultato grazie alla grande adesione della nostra clientela, vendendo oltre 282mila reticelle per un equivalente di quasi 140mila euro destinati ad Airc. Invitiamo i nostri clienti, collaboratori e le comunità a unirsi a noi in questa importante causa. Ogni gesto conta, e insieme possiamo fare la differenza nella ricerca di soluzioni e trattamenti all'avanguardia per la prevenzione e la cura oncologica”.

La campagna in sostegno di Airc vedrà dal 2 febbraio il coinvolgimento di oltre 10mila punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata su tutto il territorio italiano e più di un milione di reticelle di arance distribuite, in una straordinaria alleanza di oltre 50 insegne a fianco di Fondazione Airc.