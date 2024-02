"Trust Your Taste": appuntamento a febbraio in circa 70 negozi e botteghe

Da oggi, circa 70 salumieri e macellai italiani, da Torino a Palermo, indosseranno la “divisa” di “Trust Your Taste, Choose European Quality” per farsi portavoce e garanti dell’eccezionale qualità dei salumi e della carne suina. In bottega, oltre ai loro preziosi consigli, verranno offerti ai consumatori materiali di approfondimento, gadget e un ricettario digitale, con proposte sfiziose e attente allo spreco.

La campagna nei punti vendita torna rinnovata dopo il successo delle passate edizioni, con numeri in continua crescita: 50 negozi e 30.000 consumatori coinvolti nel 2022, 65 negozi e 40.000 persone nel 2023. L’iniziativa è promossa dall'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (Assica) nell’ambito del progetto www.trustyourtaste.eu. Sul sito è disponibile l’elenco completo delle realtà che hanno aderito, distribuite in ben 15 città su tutto il territorio nazionale, isole comprese. La campagna proseguirà fino al 29 febbraio.

I professionisti coinvolti sono “Trust Your Taste Certified”, una certificazione che attesta la loro conoscenza delle tematiche approfondite nella “Academy”, disponibile su https://www.trustyourtaste.eu/category/per-gli-operatori/video-operatori/, l’articolato percorso di formazione online messo a loro disposizione da Assica. Quella del macellaio o salumiere è infatti una professione delicata in cui la sapienza e l’artigianalità si uniscono ad un continuo aggiornamento professionale, per rispondere alle nuove esigenze e ai gusti in divenire del consumatore, sempre più sensibile alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità della filiera. Fra le responsabilità in capo a salumieri e macellai vi è proprio la valorizzazione del prodotto, sia delle preziose e innumerevoli specialità di salumeria vanto del nostro Paese, che della carne suina nei suoi vari tagli, compresi quelli meno conosciuti. Il ricettario, che sarà consultabile sempre dal sito del progetto Trust Your taste, è un ottimo strumento per sperimentare la varietà di combinazioni possibili e la versatilità dei salumi e della carne. Fra le proposte, “Fiori di zucca con speck e mozzarella”, “Risotto salsiccia, radicchio e noci”, “Garganelli con pancetta, asparagi e tartufo nero” e “Spezzatino cremoso in salsa di funghi”.

Rendere i consumatori più informati e consapevoli è il focus di “Trust Your Taste, Choose European Quality”, il progetto voluto da Assica per promuovere la cultura produttiva della carne suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard europei e la grande tradizione storica che contraddistingue questo comparto. Il Progetto, che coinvolge dal 2021 Italia e Belgio, ha nuovamente ottenuto il supporto della Commissione Europea nell’ambito del Regolamento (UE) 1144/2014 e proseguirà per un altro triennio.