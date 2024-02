La Liguria porta eccellenze e chef stellati alla Bit

Eccellenze, chef stellati, nuove proposte. Così la Liguria si presenta all’appuntamento di BIT, la Borsa internazionale del Turismo, che si tiene a Milano fino a domani, 6 febbraio. Stamane i territori hanno incontrato la stampa specialistica, portando sul palco dello stand della Liguria i programmi e le iniziative per il 2024, all’interno di uno spazio che coniuga momenti “esperienziali” di valorizzazione del territorio e delle eccellenze alle zone riservate ai B2B e agli incontri business. Gli operatori turistici presenti allo stand della Regione sono 28, rappresentativi di tutto il territorio: la loro attività è organizzata per poter effettuare più di 900 incontri con buyer da tutto il mondo, nei tre giorni di esposizione.

La BIT è stata anche l’occasione per presentare le campagne di promozione e comunicazione per la prima parte del 2024 che arriveranno fino a fine luglio, con la prevista riapertura della Via dell’Amore. Il sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre e della Liguria nel mondo tornerà fruibile dopo anni di chiusura e importanti lavori di recupero e messa in sicurezza.

“C’è voglia di Italia e c’è grande voglia di Liguria -spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti-, una regione i cui indicatori stanno tutti crescendo. Nel 2023 è fortemente aumentato il turismo straniero, mentre gli italiani sono ben presenti ormai da qualche stagione. Quest’anno sarà straordinario, con la riapertura della storica Via dell’Amore, dopo tanti anni di chiusura e un lavoro complesso anche da un punto di vista ingegneristico. Quest’estate quindi riapriremo al turismo uno dei simboli della Liguria a cui è dedicata anche la nostra cartolina istituzionale al Festival di Sanremo".

"In questi anni -aggiunge Toti- è cresciuto un turismo sempre più destagionalizzato, che fa della Liguria una meta ambita non solo per il suo mare, il più bello d’Italia, ma anche per la sua arte, per i suoi parchi, per il suo outdoor, per cui siamo tra i leader del Paese, senza dimenticare il traino fondamentale del nostro agroalimentare con un boom di vendite dei nostri prodotti, dal pesto al vino. Tutto si incrocia con quella nautica da diporto per cui la Liguria è diventata, con il suo Salone Nautico, i suoi porti e i suoi cantieri, la capitale mondiale. La Liguria è un modello di sviluppo integrato che ci sta dando tante soddisfazioni e le sta dando ai liguri visto che l’occupazione è ai massimi di tutti i tempi”.

La Bit rappresenta un importante momento di incontro e confronto tra domanda e offerta, potendo contare anche per questa edizione su oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi. Nello spazio Liguria in BIT gli ospiti vengono accolti in un giardino verde e colorato in cui trovano spazio show-cooking, conferenze e degustazioni. Un’ elegante “lounge”, con zona relax, che riceve i seller, i buyer, la stampa in un’area progettata per garantire anche grande visibilità alle imprese del turismo regionale.

Il padiglione, corredato dalle immagini della Liguria (che riprendono i claim “il più bel mare d'Italia”, “un mare di borghi”, “il mare verde di Liguria”) punta quest’anno a coinvolgere i visitatori anche grazie a momenti esperienziali di grande impatto: il sistema delle eccellenze eno-gastronomiche liguri viene qui presentato attraverso un “assaggio” di prodotti tipici di altissimo livello. Focaccia e pesto vengono declinati dalle sapienti mani di tre chef stellati liguri: Ivan Maniago, Ivano Ricchebono, Jorg Giubbani i cui piatti vengono serviti nella zona lounge.

“Stiamo già ricevendo grande attenzione, con una crescita di valore sull’entroterra come meta di viaggio dai borghi alle attività outdoor sino alla riscoperta delle eccellenze enogastronomiche -aggiunge il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Sviluppo dell’Entroterra e Marketing Territoriale Alessandro Piana- . Ecco perché l’agroalimentare viene presentato a buyers e visitatori con una formula ad hoc, con focaccia e pesto che diventano i protagonisti dei piatti di tre chef stellati liguri. Momenti esperienziali dunque, per coinvolgere sempre di più e per mettere a sistema le bellezze del territorio con le nostre tipicità e tradizioni”.

“Dopo essere stati ad Utrecht (leggi EFA News) e a Madrid a gennaio, proseguiamo le campagne promozionali del 2024 con la nostra presenza ad un'altra importantissima fiera internazionale come la Bit di Milano -dice Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo-. Per la prima volta in assoluto abbiamo avuto in un anno oltre 16 milioni di presenze turistiche con una crescita del 3,5% rispetto al 2022".