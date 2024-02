Protesta agricoltori /2. Amadeus: "Se vengono, li faccio salire sul palco"

Ciannamea (Rai): "Al momento non ci hanno contattato, comunque valuteremo".

Il movimento degli agricoltori ha puntato decisamente su Roma e, da questa notte, un nutrito gruppo di trattori sta già circondando la capitale con più presìdi, in attesa di concordare un giorno per la manifestazione propriamente detta, assieme alle forze dell'ordine. La singolare coincidenza con la settimana del Festival della Canzone Italiana ha offerto tuttavia un assist formidabile ai leader della protesta.

"Porteremo al Festival le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche, determinati a illustrare le molte idee e proposte di noi giovani agricoltori, determinati a continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura, nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni", hanno riferito i rappresentanti di Riscatto Agricolo, determinati a ritagliarsi uno spazio sul palco dell'Ariston per scuotere le coscienze dell'anima nazionalpopolare italiana, nel corso dell'evento televisivo più seguito dell'anno.

Da parte sua, Amadeus non si è fatto cogliere in contropiede e, in modo felpato, ha appoggiato la protesta. "Trovo la protesta dei trattori assolutamente giusta, sacrosanta, per il diritto al lavoro e alla tutela del proprio posto di lavoro", ha dichiarato il conduttore e direttore artistico del Festival, pur precisando che "nessuno mi ha contattato e non ho contattato nessuno". In ogni caso, "se vengono li faccio salire sul palco", ha aggiunto Amadeus.

"Non so neanche chi li appoggia politicamente, non sono contro qualcuno. Sono a favore delle persone e, anche se è difficile crederlo, non ne faccio una questione politica", puntualizza ulteriormente il conduttore. "Qualora dovessero venire, ne parlerò con l'azienda, è chiaro che non potrà essere un comizio".

Sull'irrituale eventualità, è intervenuto anche Marcello Ciannamea, direttore del'Intrattenimento Prime Time della Rai: "Al momento non ci sono né trattative né contatti coi rappresentanti degli agricoltori. La Rai sta dando e darà molto spazio alla voce di questi agricoltori in tutti i notiziari e negli approfondimenti", afferma il dirigente. "Valuteremo se ci saranno dei contatti. Questa è la posizione attuale della Rai".