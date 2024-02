Protesta agricoltori: tensione a Strasburgo (fuori e dentro l'Europarlamento)

Dopo Bruxelles (leggi notizia EFA News), la protesta dei trattori ha preso di mira l'altro punto nevralgico dell'Unione Europea. Centinaia di mezzi agricoli hanno bloccato l'ingresso dell'Europarlamento a Strasburgo, mentre era in corso il dibattito sulle conclusioni dell'ultimo vertice Ue alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel (leggi notizia EFA News). La polizia è intervenuta alzando delle barriere mobili per contenere la protesta, mentre centinaia di manifestanti si sono ammucchiati davanti all'ingresso principale dell'Eurocamera, inibendo la circolazione di automobili e mezzi pubblici.

Anche dentro l'emiciclo, la tensione è palpabile. Lo scontro tra Popolari e Socialisti è la cartina di tornasole di un'alleanza pluridecennale ormai alle corde. E' probabile che la resa dei conti all'interno della maggioranza europarlamentare avverrà proprio sul futuro dell'agricoltura. A prendere le difese del movimento degli agricoltori è stato il capogruppo Ppe a Strasburgo Manfred Weber. "Mentre noi chiedevamo di ascoltare gli agricoltori venivamo trattati come lobbisti e i nostri eurodeputati denigrati per aver ascoltato le loro istanze", ha dichiarato Weber in merito alle conclusioni dell'ultimo vertice europeo. "Gli agricoltori europei non sono persone che vogliono inquinare, non vogliono distruggere la natura, loro conoscono la natura meglio di chiunque altro. Non vogliono maltrattare gli animali, loro con gli animali lavorano tutti i giorni. Non sono dei lobbisti. Noi come Ppe li ringraziamo e saremo sempre al loro fianco".

A replicare al capogruppo Ppe sono stati Socialisti e Verdi. "Weber non fa un grande favore al settore agricolo. Il fatto che lei cerca di sbandierare la sua difesa, non è accettabile strumentalizzare a fini elettorali la crisi e le sofferenze di un settore. È chiaro che i problemi ci sono ma le responsabilità sono comuni, o forse il Ppe ha votato contro la riforma della Pac?", ha affermato il capogruppo socialista Iratxe Garcia Perez. "Noi Verdi da anni diciamo che la Pac come è stata concepita non è sostenibile per il pianeta e per gli agricoltori. Oggi è il momento di agire e non di fare lo scaricabarile", ha aggiunto da parte sua la capogruppo dei Verdi Terry Reintke.