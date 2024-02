Cirio: le passate cambiano volto

Nuova immagine per Cirio, lo specialista del pomodoro 100% italiano dal 1856, che inizia l’anno rinnovando il concept grafico per la gamma delle Passate. Non appena un restyling di etichette, bensì una nuova veste con cui presentarsi al consumatore (sia a scaffale che in comunicazione) in maniera molto più trasparente e genuina, con un’immagine premium che esalta l’elevata qualità e contemporaneità del prodotto. Il rinnovato concept interessa l’intera gamma delle Passate Cirio, alla quale viene conferita maggiore uniformità e al tempo stesso vengono enfatizzate le caratteristiche di ogni singola referenza. Il filo conduttore tocca il cuore della marca: valorizzare l’eccellenza del pomodoro 100% italiano proveniente dalla filiera agricola Cirio, con un’etichetta trasparente che fa parlare il prodotto, sempre più al centro dell’attenzione. Non a caso, il payoff scelto così recita: “Se sei buono, si vede”.

Le Passate Cirio si presentano in maniera trasparente come trasparente è CIRIO in quel che fa, a partire dalla sua filiera con l’origine del pomodoro 100% italiano (ben evidenziato in etichetta), coltivato in maniera sostenibile e lavorato salvaguardando e valorizzando le proprietà organolettiche della materia prima. Altro elemento di novità nella nuova immagine è l’indicazione del Marchio Storico impreziosito dal Tricolore, a testimoniare l’iscrizione di Cirio nel Registro dei Marchi Storici Italiani presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in virtù della sua storia lunga ben 168 anni.

E dato che c’è una Passata Cirio adatta ad ogni piatto, ecco le tre referenze della gamma che si presenta sul mercato interno con la nuova immagine.

- Passata Verace Cirio. Cremosa e dolce, come si legge in evidenza sul prodotto, realizzata con setaccio a trama fine, si presenta senza semi e bucce, ideale per sughi veloci per pasta, carne bianca e uova. Un classico della tradizione Cirio che non può mancare in dispensa; in etichetta valorizza la materia prima con l’immagine del pomodoro, a voler confermare l’assoluta conformità del prodotto finito alla sua materia prima di origine. È disponibile nel formato vetro da 780 g, da 700 g, da 570 g e da 350 g.

- Passata Rustica Cirio. Corposa e gustosa, viene realizzata con l’esclusivo setaccio a trama larga per una inconfondibile consistenza polposa, ideale per ricette a base di carne, stufati e spezzatini, verdure o legumi. Valorizza tutto il sapore del pomodoro fresco, come racconta l’immagine del cucchiaio di legno contenente il prodotto. È disponibile nel formato vetro da 680 g, da 560 g e da 350 g.

- Passata della Maremma Toscana. Territorio e tracciabilità vanno a braccetto in questo caso, per una Passata che conferma la sua etichetta già presente a scaffale e che ora diventa più coerente con le altre referenze, così da comporre una gamma unica. Quella della Maremma Toscana è la Passata realizzata con il setaccio a trama extrafine, delicatissima e pensata per palati raffinati e piatti elaborati. Viene coltivata e lavorata in Maremma, dove è presente la filiera agricola di CIRIO.È disponibile nel formato vetro da 700 g.