Remilk, ok dal Canada al "latte" da laboratorio

La start-up israeliana Remilk, specializzata nella produzione di "finto latte", ottenuto cioè in laboratorio, ha ottenuto il via libera dal governo canadese per l'uso e la vendita nello Stato della sua proteina beta-lattoglobulina (BLG) ottenuta senza l'ausilio di animali. Al riguardo, la multinazionale israeliana fondata nel 2019 ha ricevuto la "Lettera di non obiezione" di Health Canada, il dipartimento del governo canadese responsabile della politica sanitaria nazionale.

La proteina del latte BLG senza animali di Remilk è equivalente alla sua controparte di origine bovina, ma è prodotta attraverso una fermentazione di precisione, realizzata senza l'ausilio di alcuna mucca: l'azienda produce la sua proteina su scala commerciale in diverse località del mondo.

La lettera apre le porte del Canada all'uso delle proteine di Remilk in una varietà di prodotti con lo stesso gusto e la stessa consistenza del latte, del gelato, dello yogurt, del formaggio cremoso e altro ancora, ma privi di lattosio, colesterolo e ormoni della crescita, e con significativi benefici nutrizionali e ambientali.

Nel febbraio 2023, Remilk ha ricevuto una "No Questions Letter" dalla Fda statunitense e ha ottenuto anche l'approvazione da parte dell'Agenzia alimentare di Singapore. In aprile, l'azienda è balzata nuovamente agli onori della cronaca per essere stata la prima a ricevere un'approvazione normativa di questo tipo in Israele. Ora, sottolionea il comunicato ufficiale, "è la prima azienda produttrice di proteine identiche a quelle animali a ricevere la 'No Objection Letter' da Health Canada".

"Questo è un giorno importante per noi di Remilk e un giorno storico per il Canada, che apre le porte alla nuova rivoluzione casearia -sottolinea Aviv Wolff, cofondatore e ceo di Remilk-. Abbiamo sviluppato una tabella di marcia strategica per le approvazioni normative in tutto il mondo, riconoscendo che le aziende del settore cpg, ossia consumer packaged goods, i beni confezionati, cercano soluzioni a vantaggio dei consumatori di tutto il Nord America. Abbiamo dato priorità al Canada nella nostra strategia normativa, dopo il via libera della Fda".

"Il Canada è un mercato importante per noi e siamo orgogliosi di essere i primi ad entrarvi con l'opportunità di offrire ai canadesi un'esperienza casearia senza pari -prosegue Wolff-. Siamo ora pronti a collaborare con le principali aziende alimentari del Paese e a offrire ai consumatori un'esperienza completamente nuova di indulgenza senza sensi di colpa. La proteina senza animali di Remilk rappresenta una svolta. Stiamo creando una nuova generazione di alimenti che non solo sono deliziosi e nutrienti, ma anche molto più sostenibili e rispettosi del nostro pianeta e degli animali".

"Quella canadese -aggiunge Ori Cohavi, cofondatore e cto di Remilk- è la quarta amministrazione sanitaria a condurre esami approfonditi sulla nostra proteina e ognuna di esse l'ha ritenuta equivalente alla sua controparte tradizionale. Le approvazioni normative servono non solo ad aprire nuovi mercati per la vendita delle nostre proteine, ma anche a rassicurare l'industria e i consumatori sul fatto che la nostra proteina è la stessa proteina del latte che hanno consumato e apprezzato per decenni".